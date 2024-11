Chi è Giin, la cantante romana protagonista a Sanremo Giovani

Giin: la carriera, la vita privata e tutte le curiosità sulla cantante romana tra i protagonisti di Sanremo Giovani.

Nel mondo di Giin, l’alternative rock incontra il dream pop, per dar vita a qualcosa di inedito, per certi versi di mai ascoltato prima. Protagonista tra i ragazzi di Sanremo Giovani, la cantante romana è riuscita a impressionare subito il pubblico, confermandosi come una delle emergenti di maggior talento. Andiamo a scoprire alcune curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata.

Chi è Giin: biografia e carriera

Ginevra De Tommasi è nata nel 2003 a Roma ed è cresciuta in zona Trastevere, nel cuore della Capitale. Appassionata di musica fin da bambina, ha coltivato questa passione ispirandosi già da piccola ai miti del rock non di un lontano passato, ma degli anni Novanta, decennio storico che comunque non ha avuto modo di vivere.

Microfono cantante

Comincia molto presto a scrivere canzoni, dando vita a testi che riflettono le esperienze e le sfide di un’intera generazione, la sua, con tanta voglia di amore ma attanagliata da nostalgia, caos e incertezze.

Dotata di una voce potente, Ginevra ha imparato come trasmettere le emozioni ed è riuscita a imporsi nella scena musicale italiana, diventando un punto di riferimento fino ad arrivare tra i ventiquattro finalisti di Sanremo Giovani 2024 con il brano Tornare al mare, brano pubblicato da Giungla Dischi ed edito da Sony Music Publishing.

La vita privata di Giin: chi il fidanzato

Sulla sua vita sentimentale non abbiamo alcuna informazione. Non sappiamo se sia fidanzata o sia single, ma sappiamo che nella vita ama divertirsi con gli amici, senza porsi grandi limiti.

Sai che…

– Ha studiato musica al Saint Louis College of Music.

– Suona la chitarra.

– Vive ancora a Roma, la città in cui è nata e cresciuta.

– Su Instagram ha un account da migliaia di follower. Anche su TikTok è presente con un account personale.

