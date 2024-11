Dea Culpa: la carriera, la vita privata e tutte le curiosità sulla cantante protagonista a Sanremo Giovani.

A Sanremo Giovani 2024 c’è spazio anche per Dea Culpa, un’artista già conosciuta dal pubblico italiano in altri programmi televisivi, capace di far breccia nel cuore di tanti fan e di farsi apprezzare per la sua voce importante e per la sua grande personalità. Scopriamo insieme tutte le curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata.

Chi è Dea Culpa: biografia e carriera

Alessia Gerardi, questo il vero nome di Dea Culpa, è nata il 30 aprile 1999 sotto il segno del Toro. Originaria di Lallio, ha scoperto molto presto di avere una grande passione per la musica, quasi innata. A soli 3 anni comincia a cantare per gioco, a 7 prende lezioni di canto, e grazie allo studio riesce, a 12 anni, a dare il via alla sua carriera, esibendosi nel programma Io canto nel 2011.

Si è quindi iscritta al Sae Institute di Milano per continuare la sua formazione, studiando produzione musicale. Consapevole del suo potenziale, successivamente decide di mettersi in gioco a X Factor, arrivando fino ai Bootcamp, senza riuscire a raggiungere i Live.

Conquista poi la vittoria ad Area Sanremo, e nel 2022 con la band Anxia Lytics arriva al secondo posto nel programma The Band trasmesso da Rai 1 e condotto dallo stesso Carlo Conti. Maturata nel proprio stile e nel proprio talento, ha quindi deciso di mettersi in gioco anche a Sanremo Giovani, arrivando tra i ventiquattro finalisti con il brano Nuda.

La vita privata di Dea Culpa: fidanzato e figli

Per quanto riguarda la sua vita sentimentale, non abbiamo alcuna informazione. Non sappiamo se sia fidanzata o sia single.

Sai che…

– Il suo nome d’arte è un richiamo al coraggio di prendersi le proprie responsabilità, ma anche un omaggio alla madre, Domenica Cassotti. Le iniziali sono infatti le stesse. Inoltre, Alessia è una tifosa dell’Atalanta, della Dea, e quindi ha deciso di renderlo chiaro fin da suo nome d’arte.

– Vive a Bergamo o nella provincia.

– Ha influenze musicali molto varie, dal rock all’elettronica.

– Su Instagram Dea Culpa ha un account da migliaia di follower. Anche su TikTok è presente con un account personale.

