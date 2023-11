Andiamo alla scoperta della carriera e della vita privata di Rita Ora, splendida cantante e modella di origine kosovara.

Bella, brava e combattiva. Rita Ora è uno dei talenti più importanti della scena musicale britannica attuale, una cantante pop capace di emozionare con la sua forte voce soul, al servizio di pezzi molto commerciali e orecchiabili. Scopriamo alcune curiosità sulla cantante e modella di origine kosovara alta 1 metro e 66.

Chi è Rita Ora: biografia e carriera

La storia di Rita Ora non è certo comune a tutte le popstar. Nata il 26 novembre 1990 sotto il segno del sagittario a Pristina, in Kosovo, da una famiglia albanese, la giovane Rita emigra ancora neonata in Gran Bretagna. I genitori decidono di stabilirsi nell’elegante quartiere londinese di Notting Hill. Dopo l’arrivo il trasferimento, la famiglia decide di cambiare cognome da Sahatçiu (di origine turca) a Ora.

Rita Ora

Dopo i primi approcci con il mondo dello spettacolo in età adolescenziale, nel 2009 Rita vince la competizione per rappresentare il Regno Unito all’Eurovision Song Contest, ma rifiuta di partecipare ritenendo l’evento non adatto a lei. La sua stella inizia però a brillare, tanto da venire notata da Jay-Z, che la fa apparire in uno dei suoi video.

Nel 2011 inizia a lavorare sul suo primo album, nella quale figurano collaborazioni con artisti del calibro di will.i.am, Drake, Tinie Tempah e Kanye West. Nel 2012 vengono lanciati i primi singoli promozionali per il disco, intitolato Ora, che esce il 27 agosto. Il successo è clamoroso, specie nel Regno Unito, dove Rita Ora è fin da subito adottata come brillante star locale.

Rita Ora a X Factor e The Voice

La fortuna musicale aiuta la cantante a farsi strada anche nel mondo del cinema, e nel 2013 partecipa alla pellicola Cinquanta sfumature di grigio. Già dal 2014 la cantante di origine albanese lavora al suo secondo album, prodotto da Calvin Harris. Ma a causa di alcune controversie l’intero progetto viene annullato.

Il successo per Ora però continua, grazie anche al singolo Black Widow della rapper Iggy Azalea, al quale partecipa anche lei. Nel 2015 viene scelta come coach per l’edizione UK di The Voice e contemporaneamente continua a scalare le classifiche mondiali con vari singoli, tra cui Grateful e Poison.

Successivamente, diventa giudice anche dell’edizione UK di X Factor. Nel 2017 inizia finalmente a profilarsi la produzione di un vero secondo album, anticipato da singoli come Your Song e Lonely Together, ultimo pezzo inciso dal dj Avicii prima della sua morte.

Nel 2018 arrivano al successo i singoli For You e Girls, e il 20 agosto Rita Ora viene premiata con il suo primo MTV Video Music Award per il miglior video dance (Lonely Together). Si tratta del primo trionfo nella manifestazione per un artista kosovaro. Dopo un’attesa lunghissima viene lanciato il 23 novembre 2018 l’album Phoenix, il cui tour promozionale ha portato la cantante britannica a esibirsi anche a Milano nel 2019.

Cosa fa oggi Rita Ora?

Attivissima nel mondo della musica negli ultimi anni, nel 2023 ha annunciato il suo passaggio a una nuova etichetta, la BMG. Ha quindi pubblicato il singolo You Only Love Me, primo estratto dall’album You & I.

Rita Ora: la discografia in studio

2012 – Ora

2018 – Phoenix

2023 – You & I

La vita privata di Rita Ora: marito e figli

Dopo una relazione con la star americana Bruno Mars, la bella Ora nel 2013 ha iniziato a frequentarsi con il dj Calvin Harris. La loro storia è finita nel 2014. Nel 2017 la cantante ha quindi iniziato un love story con il musicista Andrew Watt, con il quale però si sarebbe lasciata nel corso del 2018. In un’intervista, tra l’altro, la Ora ha dichiarato di aver avuto in passato esperienze omosessuali.

Sul finire del 2018 aveva intrapreso una storia con Andrew Garfield, noto attore britannico. La loro storia è però finita nel marzo 2019 per volere di lui, che si sarebbe lamentato per la troppa vita mondana della cantante.

Nel marzo 2021 la bella modella si è però rifatta, innamorandosi perdutamente del regista neozelandese Taika Waititi, famoso per film come Jojo Rabbit. La loro storia è stata subito importantissima e li ha portati, nell’agosto 2022, a delle fulminee nozze.

Sai che…

– La cantante è la seconda figlia di Besnik Sahatçiu (economista di religione musulmana) e Vera Bajraktari (psichiatra di religione cattolica). Ha una sorella più grande, Elena, e un fratello minore, Don. Trasferitasi in Inghilterra all’età di un anno, non ha mai imparato del tutto la sua lingua d’origine, l’albanese.

– In passato ha dichiarato di essere di religione musulmana e di credere in Dio, anche se ha ammesso di non essere mai stata forzata in questo senso dai genitori. Più che religiosa, Rita si ritiene ‘spirituale’.

– Si è esibita come ospite nell’edizione 2023 dell’Eurovision Song Contest.

– Non risulta che Rita Ora abbia origini italiane.

– Rita Ora collabora da tempo con la catena di negozi Primark.

– Ha vinto un Mtv Europe Music Award e un Mtv Video Music Award.

– La modella e artista di origine kosovara ha un account Instagram ufficiale seguito da milioni di follower. Anche su TikTok Rita Ora ha un profilo certificato.

Di seguito il video di Let You Love Me:

