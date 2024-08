Tutto su Dua Lipa, la popstar di origine kosovara

Dua Lipa: la carriera, la vita privata e le curiosità sulla cantante di origine kosovara, una delle più grandi star degli anni Duemiladieci.

Dua Lipa è una delle più brillanti popstar degli ultimi anni. Dotata di una bellezza unica nel suo genere, di una voce intrigante e di un carisma straordinario, l’artista e modella di origine albanese è da anni sulla cresta dell’onda, protagonista ai Grammy e in molte altre manifestazioni musicali. La sua carriera è ancora all’alba, ma si preannuncia lunga e ricca di successi. Scopriamo tutte le curiosità sulla sua vita privata e sul suo percorso artistico fino a oggi.

Chi è Dua Lipa: biografia e carriera

Dua Lipa è nata a Londra il 22 agosto 1995 sotto il segno del Leone. I genitori, entrambi albanesi originari del Kosovo, avevano lasciato Pristina durante gli anni Novanta per andare a vivere a Londra, nel quartiere di Hampstead.

Dua Lipa

La famiglia Lipa è comunque tornata nella città d’origine nel 2006. Appassionata di musica, la giovane Dua ha iniziato a pubblicare su YouTube reinterpretazioni di canzoni famose di artiste del calibro di Pink, Nelly Furtado e Christina Aguilera.

Nel 2010 torna a Londra insieme a un’amica di famiglia per cercare di coltivare il suo sogno di diventare cantante. I primi passi concreti della sua carriera musicale arrivano nel 2016, quando viene messa sotto contratto dalla Warner.

Il suo primo singolo, New Love, esce nell’agosto del 2015:

Il successo arriva però con il secondo singolo, Be the One, pubblicato sul finire dello stesso anno. Con questo brano per la prima volta raggiunge la top ten in diversi Stati europei.

Inarrestabile, l’artista di origine albanese sforna un singolo dietro l’altro, entrando di forza nella Billboard Hot 100 per la prima volta con Blow Your Mind (Mwah). Nel novembre del 2016 collabora con Sean Paul al singolo No Lie, brano capace di raggiungere la decima posizione nel Regno Unito e dare grande visibilità alla cantante anche in Italia:

Solo nel giugno del 2017 l’artista arriva a rilasciare il suo primo album, Dua Lipa. Il seguente singolo, New Rules, è il suo primo numero uno nella classifica del Regno Unito e il primo singolo di una cantante solista a raggiungere la vetta UK dopo Hello di Adele.

Il suo successo è inarrestabile. Ottiene cinque candidature ai Brit Award (prima donna a riuscirci), conquistandone due, quella per la Miglior artista britannica femminile e quella per il Miglior artista emergente britannico. Non paga, ha lanciato un nuovo singolo di grandissimo successo, IDGAF, scritto con Mnek:

Il 6 aprile 2018 ha quindi pubblicato One Kiss, in collaborazione con Calvin Harris, raggiungendo nuovamente la vetta della classifica UK. Come l’anno precedente, anche il 2019 si è aperto nel segno del successo: Dua Lipa ha vinto infatti i suoi primi Grammy, uno come Miglior artista esordiente, l’altro per la Miglior registrazione dance grazie al brano Electricity con Silk City.

Per presentare il suo nuovo album, Future Nostalgia, ha invece preso parte nel 2020 come ospite internazionale al Festival di Sanremo. Il disco ha poi ottenuto un successo straordinario per tutto il 2021, confermandola come una delle star del pop più brillanti degli ultimi anni.

Cosa fa oggi Dua Lipa

Sempre sulla cresta dell’onda, nel 2023 ha preso parte al film campione d’incassi Barbie, cantando il brano Dance the Night, presente nella colonna sonora della pellicola (in cui Lipa ha anche debuttato come attrice).

In contemporanea con questo progetto, ha annunciato l’arrivo di un nuovo album, anticipato dal singolo Houdini. Il disco si intitola Radical Optimism, ed è stato accolto in maniera positiva sia dalla critica che dal pubblico, anticipando una serie di concerti della cantante in giro per il mondo, passando anche per il Glastonbury Festival.

Dua Lipa: la discografia in studio

2017 – Dua Lipa

2020 – Future Nostalgia

2024 – Radical Optimism

La vita privata di Dua Lipa: fidanzato e figli

Sulla vita sentimentale di Dua Lipa permane a oggi un velo di mistero. Sappiamo che è stata in passato fidanzata per diverso tempo con Isaac Crew, noto fotomodello. Dopo la loro rottura, pare abbia avuto un flirt con il dj Calvin Harris, ma tale gossip non è mai stato confermato.

Come non è stato confermato quello secondo cui, dopo la finale di Champions League del 2018, avrebbe trascorso la notte con il calciatore del Real Madrid Marcos Asensio. Negli ultimi tempi è stata fidanzata con Anwar Hadid, il fratello minore delle modelle Gigi e Bella.

Accostata a diversi altri uomini, da Chris Martin a Jack the Harlow, nel 2023 si è presentata a Cannes con il suo nuovo fidanzato, il regista Romain Gavras. Ad ogni modo, nonostante tutte queste relazione, non ha una figlia e non è madre.

Sai che…

– Anche se molti sono convinti del contrario, non ha origini italiane.

– Dua Lipa è alta 1 metro e 73.

– Anche il padre di Dua, Dukagijn Lipa, è un cantante.

– Il suo nome in albanese significa ‘amore‘, cosa che le ha creato nel corso della sua giovinezza un po’ di disagio. Col tempo ha però iniziato ad apprezzarlo.

– Nel 2017 è stata la donna con più stream su Spotify.

– Si è esibita nella cerimonia d’apertura della finale di Champions League di Kiev del 26 maggio 2018.

– Dua Lipa e Bocelli hanno cantato insieme nel brano If Only, contenuto nell’album Sì del tenore toscano.

– Ha duettato con l’amico e idolo Elton John nel brano Cold Heart nel 2021.

– Cosa c’entra Dua Lipa con Young Signorino, si chiedono sul web. Semplicemente ha ammesso in passato attraverso un tweet (poi rimosso) di essere rimasta folgorata dalla sua Mmh ha ha ha.

– Su Instagram Dua Lipa ha un account ufficiale da milioni e milioni di fan. Anche su TikTok ha un account ufficiale molto seguito.

– Attualmente vive a Londra, anche se passa molto tempo in America.

– Non conosciamo invece i suoi guadagni e il suo patrimonio.

– Di che religione è Dua Lipa, è un’altra domanda frequente sul web. Se lo chiedono in molti, e viste le sue origini potrebbe provenire da una famiglia musulmana. La popstar non ha però mai chiarito questo dettaglio della sua vita privata.

Se vuoi ascoltare le migliori canzoni di Dua Lipa, ecco una playlist presente su Spotify: