Chi è Antony Costa, cantante e attore dei Blue

Il Blue dal fascino latino, in grado di ritagliarsi il suo spazio nel quartetto che, nei primi anni Duemila, ha conquistato il cuore di tantissimi fan italiani, risponde al nome di Antony Costa. Un cantante e attore ancora oggi molto apprezzato, sia con la sua storica band, sia da solista. Andiamo a scoprire alcune curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata.

Chi è Antony Costa: biografia e carriera

Antony Daniel Costa è nato a Londra il 23 giugno 1981 sotto il segno del Cancro. Partiamo da un dato importante: Antony non ha origini taliane, come molti pensano, ma greco-cipriote da parte di padre, ebraiche da parte di madre.

Appassionato di musica fin da ragazzo, prima ancora di entrare nei Blue si fa conoscere come attore all’interno di alcune serie tv. La svolta della sua vita avviene però dall’incontro con Duncan James. I due scelgono di unire le forze per creare un nuovo gruppo e, con l’aggiunta di Lee Ryan e Simon Webbe, creano i Blue nel 2001.

Dopo aver raggiunto il successo con il gruppo, al primo scioglimento della boyband si dedica a diversi reality show, dal 2005 in poi. In particolare prende parte alla versione inglese de L’isola dei famosi.

Come solista incide il suo primo singolo, Do You Ever Think of Me, nel 2006, e dopo pochi mesi dà alle stampe l’album Heart Full of Soul:

Nonostante un tour promozionale e una serie di partecipazioni anche a progetti teatrali e televisivi, non riesce però a ripetere da solista il successo ottenuto con i Blue. Non sorprende quindi che nel 2011 ritorni all’interno del gruppo per partecipare all’Eurovision Song Contest, pubblicando nel 2013 un nuovo album.

Cosa fa oggi Antony Costa

Che fine ha fatto Antony Costa, si chiedono in molti sul web. L’artista britannico continua a essere uno dei cantanti inglesi più apprezzati, e in anni recenti è tornato a esibirsi anche in Italia sempre insieme ai Blue.

La vita privata di Antony Costa: moglie e figli

Si è sposato nel 2014 con la sua storica fidanzata, Rosanna Jasmin. Nel giugno dello stesso anno è nato il loro primo figlio, la piccola Savannah Rosa. Poco tempo dopo è nata anche la secondogenita, Paloma Valentina.

Chi è Rosanna Jasmin, la moglie di Antony Costa

Non conosciamo molti dettagli sulla biografia di Rosanna, e non sappiamo quale sia la sua data di nascita. Sappiamo che sui social network, in particolare su Instagram, ha un account privato, e nella sua bio si descrive semplicemente come “mamma”.

Sai che…

– Le prime avventure da attore di Antony Costa sono state all’interno delle serie tv Chalk, The Bill e Grange Hill.

– Ha partecipato allo spettacolo teatrale The Blood Brothers tra il 2006 e il 2007.

– Non sappiamo dove abiti oggi, ma probabilmente è rimasto a vivere in Inghilterra.

– Non conosciamo i suoi guadagni e il suo patrimonio.

– Su Instagram Antony Costa ha un account ufficiale da decine di migliaia di follower. È presente anche su TikTok.

