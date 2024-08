Tutte le curiosità su Duncan James, il cantante dei Blue con un passato da pattinatore

Duncan James: carriera, vita privata e curiosità sul biondo cantante dei Blue, la boyband più famosa dei primi anni Duemila.

Nei primi anni Duemila, mentre i Backstreet Boys iniziavano a perdere fan e gli One Direction erano ancora dietro i banchi di scuola, esplose una boyband destinata a raggiungere un seguito mondiale: i Blue. Uomo immagine del gruppo era Duncan James, biondo cantante che venne presto additato da alcuni come il ‘nuovo Nick Carter‘. Scopriamo insieme le curiosità sulla carriera e la vita privata di questo artista rimasto sulla cresta dell’onda per una manciata d’anni.

Chi è Duncan James: la biografia

Duncan Matthew James Inglis è nato a Salisbury il 7 aprile 1979 sotto il segno dell’Ariete. Da bambino è cresciuto con la madre e i nonni materni a causa dell’abbandono da parte del padre.

Microfono

Appassionato di musica fin da giovane, ha fatto parte tra il 2000 e il 2004 della boyband dei Blue, una delle formazioni più amate di quel periodo, capaci di arrivare al successo planetario con canzoni come U Make Me Wanna:

Dopo lo scioglimento del gruppo ha provato a gettarsi in un’avventura solista. Il suo primo singolo, I Believe My Heart in featuring con Keedie, ha raggiunto un ottimo risultato, entrando al numero 2 delle classifiche inglesi. Nel 2005 firma con la Innocent Records e inizia a lavorare sul suo primo album da solista con l’aiuto di grandi musicisti e produttori. Ne viene fuori Future Past, anticipato dal singolo Sooner or Later:

Il suo secondo singolo, Can’t Stop a River, porta la firma di un nome importante della musica britannica: Seal. Nonostante il discreto successo, l’artista ha deciso di interrompere per un certo periodo la sua carriera musicale per dedicarsi al pattinaggio sul ghiaccio.

Dopo aver partecipato al musical Chicago nel 2007, si è lanciato a pieno regime in una carriera televisiva e teatrale. Partecipa alla reunion dei Blue nel 2011, ma non dà seguito al suo ritorno sulle scene musicali.

Cosa fa oggi Duncan James

Continua a essere un personaggio apprezzato nel Regno Unito, ma gli anni della fama mondiale sono ormai un ricordo. Con i Blue è però tornato a farsi apprezzare in Italia nello show Arena Suzuki realizzato da Amadeus.

Da qui in avanti, la band ha concretizzato una vera e propria reunion, che li ha portati più volte a esibirsi non solo in Italia, anche per promuovere l’album Heart & Soul del 2022.

La vita privata di Duncan James: fidanzato e figlia

Dall’ex fidanzata Claire Grainger ha Duncan ha avuto una figlia, Tianie-Finn, nata nel 2004. Il cantante non si è però mai sposato fino a oggi. In un’intervista rilasciata nel 2009 a News of the World, l’artista ha ammesso di essere bisessuale. Nel 2014 in un’altra intervista ha dichiarato di essere totalmente omosessuale, pur continuando a trovare attraenti alcune donne.

A conferma di ciò, nel 2019 ha annunciato il suo fidanzamento con Rodrigo Reis. I due hanno vissuto insieme la fase durissima del lockdonw e ancora oggi sono più uniti che mai.

Sai che…

– Duncan James è alto 1 metro e 80.

– Ha partecipato al reality Dancing on Ice.

– Dalle sue fan è apprezzato moltissimo il fisico di Duncan. Non a caso, l’artista tiene particolarmente alla sua forma e passa ore e ore in palestra.

– Non sappiamo dove abiti oggi, ma probabilmente è rimasto in Inghilterra.

– Per un certo periodo si è creduto che Duncan fosse diventato una drag queen, ma in realtà le sue foto con un trucco pesante erano solo anticipazioni del suo ruolo nei panni Felicia Jollygoodfellow nella trasposizione teatrale di Priscilla, la regina del deserto.

– Non conosciamo il suo patrimonio e i suoi guadagni.

– Su Instagram Duncan James ha un account ufficiale da centinaia di migliaia di follower. Ha un account ufficiale anche su TikTok.

Se vuoi ascoltare le migliori canzoni di Duncan James, ecco una playlist presente su Spotify: