Chi è Simon Webbe, il cantante dei Blue di origini nevisiane

Simon Webbe: la carriera, la vita privata e tutte le curiosità sul cantante dei Blue, amato in tutto il mondo.

Tra i segreti del successo dei Blue nei primi anni Duemila c’è sicuramente anche l’impatto dell’immagine e della voce di Simon Webbe, un cantante che ha lasciato un grande segno nel cuore di tanti fan. Andiamo a scoprire alcune curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata.

Chi è Simon Webbe: biografia e carriera

Simon Solomon Webbe è nato a Manchester il 30 marzo 1978 sotto il segno dell’Ariete. Appassionato di musica fin da ragazzo, ha cominciato la propria carriera all’interno dei Blue, ottenendo fin da subito un grandissimo successo con il singolo All Rise.

Il successo continua con il secondo album in studio, One Love. Nel 2005 comincia la sua carriera solista con il singolo Lay Your Hands, raggiungendo il quarto posto nella classifica britannica. Risultato bissato anche con il secondo singolo, No Worries. Due brani che anticipano l’uscita del suo album di debutto, Sanctuary.

Forte di questo primo successo, riparte da Grace, il suo secondo album, pubblicato nel 2006. Dopo aver vissuto la reunion dei Blue nei primi anni Duemiladieci, con tanto di Eurovision Song Contest 2011, Simon si è dedicato ad altri progetti fino al 2017, anno dell’uscita del suo terzo album, Smile, anticipata dal singolo Nothing Without You.

Cosa fa oggi Simon Webbe

Nel 2022 è tornato insieme ai Blue e ha pubblicato il nuovo album Heart & Soul, presentato dal vivo attraverso una serie di date dal vivo che lo hanno riportato a esibirsi anche in Italia.

La discografia in studio da solista

2005 – Sanctuary

2006 – Grace

2017 – Smile

La vita privata di Simon Webbe: moglie e figli

Webbe ha una figlia, Alanah, nata nel 1996 dalla storia con Nicola Jones, una commessa di Solihull. Si è poi sposato con la blogger Ayshen Kemal nel 2018, madre della sua seconda figlia, Cyan. Dalla loro unione nascerà a breve il suo terzogenito.

Chi è Ayshen Kemal, la moglie di Simon Webbe

Ayshen è nata a Hackney e cresciuta nell’Essex in una famiglia di origini turche. Anche lei era una cantante, ma è diventata con il tempo una blogger piuttosto apprezzata.

Sai che…

– I genitori sono originari di Saint Kitts and Nevis, ma Simon è cresciuto in Inghilterra.

– Ha partecipato al reality show I’m a Celebrity… Get Me out of Here!

– Simon è un cugino alla distanza di Keisha Buchanan, cantante delle Sugababes.

– Vive ancora a Londra, anche se non sappiamo precisamente dove.

– Non conosciamo il suo patrimonio e i suoi guadagni.

– Su Instagram Simon Webbe ha un account ufficiale da centinaia di migliaia di follower. Ha un account anche su TikTok.

Se vuoi ascoltare le migliori canzoni di Simon Webbe, ecco una playlist presente su Spotify: