Chi è Lee Ryan, il cantante che soffriva di dislessia

Lee Ryan: la carriera, la vita privata e le curiosità sul cantante dei Blue che ha doppiato un personaggio del celebre cartone L’era glaciale.

Lee Ryan è uno dei quattro cantanti dei Blue, una delle boy band più famose dei primi anni Duemila. Ma nella sua carriera, ha fatto anche altro. Uno dei ruoli più importanti della sua vita professionale è infatti quello di… un opossum. Andiamo a scoprire alcune curiosità sulla carriera e la vita privata di questo artista dai molteplici talenti.

Chi è Lee Ryan: biografia e carriera

Lee Ryan è nato a Chatham, in Inghilterra, il 17 giugno 1983 sotto il segno dei Gemelli. Cresciuto con il sogno di diventare una star nel mondo della musica, ha voluto sostenersi da giovane facendo lavori più consueti come il muratore.

Microfono

La sua carriera da cantante inizia nel 2001, con l’ingresso nei Blue. Con la boy band il successo è straordinario e oltre ogni previsione per quattro o cinque anni, almeno fino al 2005. Dopo lo scioglimento, l’artista ha lanciato il suo primo lavoro solista, Lee Ryan, accompagnato da quattro singoli tra cui Army of Lovers:

Nel 2006 il suo singolo Real Love viene scelto per la colonna sonora del film L’era glaciale 2: il disgelo. Nello stesso film, Lee doppia l’opossum Eddie nella versione in italiano. Un ruolo che ricoprirà anche nei successivi L’era glaciale 3 – L’alba dei dinosauri, L’era glaciale 4 – Continenti alla deriva e L’era glaciale – In rotta di collisione.

Nel 2010 Lee firma poi per la Geffen Records e annuncia il suo secondo album, ma all’annuncio non fa seguito alcuna pubblicazione. Anche perché l’anno dopo l’artista si riunisce ai Blue e partecipa all’Eurovision con il singolo I Can.

Cosa fa oggi Lee Ryan

Continua la sua carriera con i Blue, che dopo la reunion hanno già pubblicato due album, senza ottenere peraltro il successo globale della prima fase della loro carriera. In Italia continuano però a essere amati, e negli ultimi anni sono più volte tornati in concerto.

La vita privata di Lee Ryan: moglie e figli

Nel 2008 Lee si è fidanzato con Samantha Miller, una donna conosciuta su MySpace. Dalla loro relazione è nato il suo secondogenito, Rain, il 30 novembre 2008. Pochi mesi prima infatti il cantante aveva già avuto una figlia, Bluebell, nata il 27 giugno 2008 da un rapporto di una sola notte con una conosciuta in un nightclub.

Dopo una storia con una ragazza di nome Jasmine, nel luglio 2021 il cantante è venuto allo scoperto e ha fatto coming out, dichiarandosi apertamente bisessuale. Resta comunque molto attratto dalle donne, come dimostra la sua storia con Verity Paris, con cui si è trasferito in Spagna e si è sposato nel 2022. Dalla loro unione sono nate due figlie ed è in arrivo un terzo.

Chi è Verity Paris, la moglie di Lee Ryan

Su Verity non conosciamo molti dettagli. Sappiamo che è nata nel 1990 e che è a sua volta una cantante di talento, in grado di impersonare artiste del calibro di Ariana Grande, Lady Gaga e Christina Aguilera.

Sai che…

– Lee è alto 1 metro e 80.

– Da bambino soffriva di dislessia.

– Ha recitato da ragazzo nel telefilm Holby City.

– Non sappiamo dove abiti l’ex cantante dei Blue.

– Non conosciamo i suoi guadagni e il suo patrimonio.

– Ha fatto da testimonial in una campagna promozionale di Dolce & Gabbana.

– Nell’agosto del 2005 si è sottoposto a un’operazione alle corde vocali per una cisti.

– Su Instagram Lee Ryan ha un account ufficiale da centinaia di migliaia di follower. Ha un account anche su TikTok.

Se vuoi ascoltare le migliori canzoni di Lee Ryan, ecco una playlist presente su Spotify: