Chi è Billy Ray Cyrus, il celebre padre di Miley

Billy Ray Cyrus: la carriera, la vita privata e le curiosità sul padre di Miley che ha conquistato le classifiche di tutto il mondo con Old Town Road (remix).

A volte un figlio d’arte più diventare più famoso del genitore. È quanto accaduto a Billy Ray Cyrus, il padre di Miley. E pensare che in America, negli anni Novanta, il buon Billy era una vera superstar. Andiamo a scoprire alcune curiosità sulla sua importante carriera e la sua vita privata.

Chi è Billy Ray Cyrus: biografia e carriera

William Ray Cyrus è nato a Flatwoods, nel Kentucky, il 25 agosto 1961 sotto il segno della Vergine. Figlio di un funzionario delle Nazioni Unite e nipote di un pastore pentecostale, da bambino subisce un trauma molto importante quando i genitori decidono di divorziare.

Miley Cyrus

Riesce però a trasformare la sofferenza in grande passione per la musica, e racconta la sua vita e tante altre storie in una serie di canzoni. A scoprire il suo talento è un uomo della Mercury Nashville, che nel 1990 si trova casualmente ad ascoltarlo durante l’apertura di un concerto di Reba McEntire a Louiseville.

Messo sotto contratto, Billy Ray caccia fuori il suo potenziale e diventa una vera superstar della musica country, capace di centrare per otto volte la vetta della classifica Billboard Hot Country Songs. Il disco che gli regala la fama è Some Gave All, l’album d’esordio, datato 1992. Con questo lavoro ottiene 9 dischi di platino nei soli Stati Uniti.

Di seguito il video di Some Gave All:

Oltre che cantante, si rivela con gli anni un buon attore. A consacrarlo è il ruolo di protagonista della serie televisiva Doc. La notorietà continua anche nel Ventunesimo secolo, quando recita nella serie Hannah Montana della Disney, interpretando il padre della superstar. Ovviamente, la figlia non poteva che essere Miley, sua figlia anche nella realtà.

Cosa fa oggi Billy Ray Cyrus

Non si gode certo la ‘pensione artistica’, anzi. Nel 2019 per la prima volta è riuscito a conquistare il numero uno della classifica Billboard Hot 100, grazie alla partecipazione al remix Old Town Road di Lil Nas X:

La discografia in studio

1992 – Some Gave All

1993 – It Won’t Be the Last

1994 – Storm in the Heartland

1996 – Trail of Tears

1998 – Shot Full of Love

2000 – Southern Rain

2003 – Time Flies

2003 – The Other Side

2006 – Wanna Be Your Joe

2007 – Home at Last

2009 – Back to Tennessee

2011 – I’m American

2012 – Change My Mind

2016 – Thin Line

2017 – Set the Record Straight

2019 – The Snake Doctor Circus

La vita privata di Billy Ray Cyrus: moglie e figlia

Billy Ray è stato sposato dal 1986 al 1991 con Cindy Smith. Dopo la fine del suo primo matrimonio, si è buttato in una nuova importante love story, quella con Leticia ‘Tish’ Finley. I due si sposano nel dicembre 1993 e dalla loro unione nascono tre figli: la primogenita Miley, nata il 23 novembre 1992; Braison, nato il 9 maggio 1994; Noah, nato l’8 gennaio 2000.

Negli anni Billy Ray ha deciso di adottare anche i due figli avuti da una precedente relazione della moglie. D’altronde, lo stesso Billy Ray prima del secondo matrimonio aveva già avuto un figlio: Christopher Cody, nato l’8 aprile 1992.

Dopo la fine della storia con Leticia, Billy Ray si è fidanzato nell’agosto 2022 con la cantante australiana Firerose. I due si erano conosciuti dieci anni prima sul set di Hannah Montana e si sono sposati il 10 ottobre 2023, per poi divorziare il 22 maggio 2024.

Sai che…

– Non solo premi musicali. Più volte Billy Ray è stato premiato anche da associazioni filantropiche per il suo impegno nel cercare di aiutare il prossimo.

– Non sappiamo dove abiti Billy Ray.

– Nel 2011 postò su Twitter la foto di un presunto avvistamento di UFO. L’immagine mostrava un tramonto con tre macchioline visibili nel cielo.

– Non conosciamo il suo patrimonio e i suoi guadagni.

– Su Instagram Billy Ray Cyrus ha un account ufficiale da milioni di follower. Anche su TikTok ha un account ufficiale da milioni di seguaci.

Se vuoi ascoltare le migliori canzoni di Billy Ray Cyrus, ecco una playlist presente su Spotify: