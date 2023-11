Morgan Wallen: la carriera, la vita privata e tutte le curiosità sulla nuova stella della musica country americana.

Ogni paese ha il suo Morgan. In Italia è Marco Castoldi, il cantautore più irriverente e controverso della nostra musica e della nostra televisione. Meno ‘piratesco’, se vogliamo, è invece Morgan Wallen, artista che ha saputo con la sua musica scalare le classifiche americane fino a diventare la nuova stella del country a stelle e strisce. Andiamo a scoprire insieme alcune curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata.

Chi è Morgan Wallen: biografia e carriera

Morgan Cole Wallen è nato a Sneedville, in Tennessee, il 13 maggio 1993 sotto il segno del Toro. Appassionato di musica fin da bambino, fa il suo debutto nel mondo delle sette note partecipando come concorrente a un talent show, The Voice. Inserito nella squadra di Adam Levine, viene eliminato durante la fase dei playoff.

Grazie alla partecipazione all’interno del programma riesce comunque a ottenere ciò che voleva. Entra in contatto con due produttori importanti e nel 2015 firma il suo primo contratto con una casa discografica, debuttando nello stesso anno con il singolo Stand Alone.

Passato alla Big Loud, torna a far sentire la sua voce l’anno successivo con il brano The Way I Talk, e stavolta fa centro, ottenendo un ottimo riscontro e guadagnando il suo primo disco di platino:

Ormai in rampa di lancio, nel 2017 con Up Down, in collaborazione con il duo Florida Georgia Line, entra per la prima volta nella Billboard Hot 100. Diventato uno degli emergenti più quotati negli USA, nel 2018 si ripete con Whiskey Glasses, che diventa la sua prima canzone in top 20. Il biglietto da visita migliore per dare alle stampe il suo album di debutto, If I Know Me, capace di raggiungere la vetta delle classifiche country e il numero 13 della Billboard 200.

Dopo aver rotto ufficialmente il ghiaccio con l’universo della musica americana, comincia tra il 2019 e il 2020 a pubblicare i singoli che aprono la strada al suo secondo album, Dangerous: The Double Album. Il successo stavolta è straripante: il disco debutta al primo posto e lo mantiene per diverso tempo, confermando lo status di star a livello nazionale di Morgan Wallen.

Cosa fa oggi Morgan Wallen? La sua carriera è ancora in fase di ascesa, come confermato dal successo dell’album One Thing at a Time, che gli è valso anche diversi premi internazionali e la consacrazione a livello mondiale.

Morgan Wallen: la discografia in studio

2018 – If I Know Me

2021 – Dangerous: The Double Album

2023 – One Thing at a Time

La vita privata di Morgan Wallen: moglie e figli

Non si conoscono molti dettagli sulla vita sentimentlae di Morgan, ma sappiamo che ha già una figlia, nata nel 2020 dalla relazione con la fidanzata KT Smith.

Sai che…

– Con il suo secondo album, Dangerous: The Double Album, non solo ha raggiunto la vetta della classifica Billboard 200, ma l’ha mantenuta per dieci settimane consecutive. Ancora meglio ha fatto con il seguente One Thing at a Time, in vetta per quindici settimane consecutive.

– Nonostante il country non sia un genere considerato da molti ‘giovanile’, Morgan è riuscito a contendere il primo posto nelle principali classifiche in America sia alle star della musica rap che a quelle del pop.

– Ama lo sport, in particolare il baseball.

– Non ha mai nascosto la sua fede cristiana, fonte d’ispirazione per molte delle sue canzoni.

– Su Instagram Morgan Wallen ha un account ufficiale da diversi milioni di follower. Anche su TikTok Morgan ha un profilo molto seguito.

Se vuoi ascoltare le migliori canzoni di Morgan Wallen, tra cui Last Night, ecco una playlist di Spotify:

