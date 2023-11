Tony Canto: la carriera, la vita privata e tutte le curiosità su un artista da sempre al fianco dei big della musica.

Il mondo della musica è fatto di tanti professionisti che, pur mettendo la propria firma su brani in grado di conquistare la vetta delle classifiche, non riescono a imporsi a livello nazionalpopolare. Si tratta di autori, compositori e arrangiatori che spesso fanno le fortune dei grandi della musica, senza ottenere la giusta fama. Rientra in questa categoria Tony Canto, non solo talentuoso chitarrista e cantante, ma anche uomo di fiducia di alcuni grandi nomi della nostra canzone. Scopriamo insieme alcune curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata.

Chi è Tony Canto: biografia e carriera

Sulla biografia di Tony Canto non si hanno molte informazioni. Sappiamo che è di origini siciliane (in particolare di Messina) e, come si evince dal suo sito ufficiale, si definisce non solo un musicista o un cantautore, ma anche un compositore, un produttore, uno scrittore e un arrangiatore.

Caterina Caselli

Legato da diversi anni con la Sugar Music, etichetta discografica diretta con grande fortuna da Caterina Caselli, ha avuto modo di lavorare come autore per tantissimi artisti molto conosciuti, da Nina Zilli e Raphael Gualazzi a Mannarino e Bungaro, senza dimenticare Giovanni Allevi.

Oltre che come autore, è riuscito però nel corso della sua carriera a dare vita anche a cinque album da cantautore. Il primo, Il visionario, risale al 2007, seguito da La strada (2009), Italiano federale (2011), Moltiplicato (2016) e Casa do canto (2022). Con gli ultimi due lavori si è tra l’altro riuscito a far conoscere anche in Brasile, complice la grande influenza che la musica brasiliana ha avuto sulla sua vita.

Tra le sue canzoni più conosciute, riascoltiamo 1908, tratta dal suo secondo album:

Come produttore ha lavorato ai primi quattro album di Mannarino, ma anche con Mario Venuti, in particolare con quest’ultimo in Tropitalia, album di cover della musica pop italiana in salsa brasiliana. Lo stesso Venuti lo ha voluto al suo fianco per la produzione e l’arrangiamento delle canzoni del suo album del 2023.

Negli ultimi anni ha anche avuto modo di collaborare con Nino Frassica, musicando ad esempio la poesia A mare si gioca interpretata dal noto attore sul palco di Sanremo nel 2016. Al fianco dello stesso Frassica, nel 2023 è stato protagonista dello show benefico Noi e… su Rai 1.

La vita privata di Tony Canto: moglie e figli

Non conosciamo dettagli sulla vita sentimentale di Tony Canto. Sui social non è infatti solito condividere notizie sulla sua vita privata.

Sai che…

– Ha composto anche diverse colonne sonore.

– Come scrittore ha pubblicato il suo primo romanzo, Il sognatore seriale, nel 2020.

– Su Instagram Tony Canto ha un account da diverse migliaia di follower.

Riproduzione riservata © 2023 - NM