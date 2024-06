Tutte le curiosità su Mario Venuti, il cantautore di Veramente

Andiamo alla scoperta di Mario Venuti, l’ex cantante dei Denovo: vita privata, carriera e curiosità sull’artista.

Nato a Siracusa il 28 ottobre del 1963 sotto il segno dello Scorpione, Mario Venuti è tra i nomi più celebri della musica italiana, e negli anni ha regalato ai suoi fan tantissimi successi senza tempo e senza età. Andiamo alla scoperta di alcune curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata.

Mario Venuti: biografia e carriera

La carriera di Mario Venuti comincia proprio nella sua terra, la Sicilia, dove inizia a suonare in alcune cover band durante i tempi della scuola. Nel 1982 parte la sua avventura fra le fila dei Denovo, il gruppo dei suoi primi grandi successi.

Mario Venuti

Dopo quattro album e centinaia di concerti, Mario decide di continuare la sua carriera da solista: il grande successo arriverà nel 1996, quando scrive Amore di plastica per Carmen Consoli, che prende parte a Sanremo Giovani proprio quell’anno.

Sempre nel ’96 esce Microclima, il secondo disco della sua carriera solista, che riscuote un ottimo riscontro da pubblico e critica. Da quel momento comincia un’escalation di dischi che lo porta a scrivere canzoni fino al 2017, anno dell’uscita di Motore di vita.

Cosa fa oggi Mario Venuti

Dopo aver dato alle stampe Soyuz 10 nel 2019, disco in cui esplora temi come amore, rapporti e smartphone detox, nel 2021 ha pubblicato Tropitalia, un disco di cover di brani che hanno segnato la storia della musica italiana. Nel 2024 ha invece annunciato l’arrivo di un nuovo album di inediti, Tra la carne e il cielo.

La discografia da solista in studio

1994 – Un po’ di febbre

1996 – Microclima

1998 – Mai come ieri

2003 – Grandimprese

2006 – Magneti

2009 – Recidivo

2012 – L’ultimo romantico

2014 – Il tramonto dell’Occidente

2017 – Motore di vita

2019 – Soyuz 10

2021 – Tropitalia

2024 – Tra la carne e il cielo

La vita privata di Mario Venuti: compagno e…

Nel corso della sua carriera, tutti i fan rimasero di sasso quando il cantante fece coming out. Beh, se non lo sapevate, è così: Mario Venuti è gay, sebbene abbia sempre cercato di tenere la sua vita privata e la sfera personale lontano dai riflettori. Dunque non sappiamo se abbia o meno un compagno, ma sappiamo che Mario è “infedele per natura“, come dichiarato da lui stesso durante un’intervista a Vanity Fair.

Al contrario, Mario ama l’avventura e gli incontri casuali. Pensate che una sera è volato fino a Ghana, totalmente a caso, senza conoscere nessuno… per incontrare qualcuno che volesse divertirsi.

Sai che…

– Vive a Catania ma possiede anche una casa a Milano da diversi anni.

– Non conosciamo il suo patrimonio e i suoi guadagni.

– Nel 2023 è tornato al centro delle cronache per un’aggressione subita mentre camminava a Catania con il suo cane. Stando al suo racconto, ad aggredirlo sarebbe stato un uomo, proprietario di due pit bull. Ha scelto però di non denunciarlo per non sprecare tempo, soldi, energie e dover anche cambiare casa per, parole sue, “evitare rappresaglie“.

– Ama viaggiare e assaggiare buon cibo.

– Su Instagram Mario Venuti ha un account ufficiale da decine di migliaia di follower. Anche su TikTok ha un account ufficiale.

Se vuoi ascoltare le migliori canzoni di Mario Venuti, ecco una playlist presente su Spotify: