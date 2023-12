Alla scoperta di Carmen Consoli, la prima donna a esibirsi sul palco dello Stadio Olimpico di Roma.

Nata il 4 settembre del 1974 a Catania sotto il segno della Vergine, Carmen Consoli è la cantante dei record della musica italiana: pensate che è stata la prima donna a essersi esibita sul prestigioso palcoscenico dello Stadio Olimpico di Roma.

La cantante si è affermata grazie alla sua originalità: l’Italia già conosceva le donne votate alla musica rock e le ambasciatrici della musica leggera, e allora Carmen Consoli prende spunto un po’ da Mina e un po’ dal jazz che le faceva ascoltare suo padre quando era ancora piccola. Nasce così una delle artiste più apprezzate nel panorama musicale italiano. Scopriamo insieme alcune curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata.

Chi è Carmen Consoli: biografia e carriera

Precoce amante della musica grazie alla passione del padre, discreto chitarrista, Carmen Consoli ha iniziato ad ascoltare i maggiori cantanti italiani (Modugno su tutti) ma anche i grandi esponenti del blues e del jazz. Ognuno degli artisti che le ha fatto conoscere e apprezzare il padre ha lasciato un segno nello stile della cantante siciliana.

A nove anni Carmen inizia a suonare la chitarra, ovviamente spinta dal padre che vede nella figlia il potenziale e la voglia giusta per fare strada. Rimane estasiata dallo strumento e decide di prendere lezioni. Tutto nasce come un hobby, poi pian piano prende forma il desiderio di fare la musicista.

Carmen Consoli

E così a tredici anni Carmen Consoli inizia a girare i locali di Catania dove si esibisce suonando le cover di Jimi Hendrix o dei R.E.M. Sembra che il pubblico guardasse con un certo scetticismo a quell’adolescente minuta che saliva sul palco con la chitarra e lo sguardo da ribelle. Ma quando partiva la musica e iniziava a cantare con quel suo timbro così caldo, coinvolgente e caratteristico, tutto il resto diventava noia.

Porta avanti non senza fatica anche gli studi. Arriva a sostenere i primi tre esami all’Università, dove frequenta il corso di studi in Lingue, poi nel 1995 riceve l’invito a partecipare al Festival di Sanremo. A quel punto decide di dedicare anima e corpo alla carriera di cantante. Si presenta con il brano Amore di plastica e riscuote un discreto successo. Tornerà sul palco dell’Ariston due anni più tardi con Confusa e felice, il brano che sancisce la sua definitiva consacrazione.

Cosa fa oggi Carmen Consoli?

Dopo oltre sei anni di pausa, nel 2021 la Cantantessa ha festeggiato i 25 anni di carriera con un evento speciale all’Arena di Verona e con un nuovo album, Volevo fare la rockstar. Nel 2023 è stata invece grande protagonista di tre straordinari concerti con un nome eccezionale della musica a livello mondiale: il leggendario Elvis Costello.

Carmen Consoli: la discografia in studio

1996 – Due parole

1997 – Confusa e felice

1998 – Mediamente isterica

2000 – Stato di necessità

2002 – L’eccezione

2006 – Eva contro Eva

2009 – Elettra

2015 – L’abitudine di tornare

2021 – Volevo fare la rockstar

La vita privata di Carmen Consoli: marito e figli

La cantante ha sempre provato a mantenere la sua vita privata lontana dalle luci dei riflettori, impresa non facile per un personaggio da anni sulla cresta dell’onda. La donna ha passato un periodo molto difficile dopo la morte del padre avvenuta nel 2009, un evento drammatico che però ha spinto la cantante siciliana ad avviare l’iter per la fecondazione assistita.

Fu proprio il papà a darle l’idea di diventare madre nonostante non avesse un compagno. Nel 2013 è nato così Carlo Giuseppe Consoli, figlio di Carmen Consoli. “Non avevo trovato l’uomo che potesse diventare il padre di mio figlio“, ha raccontato Carmen Consoli ai microfoni di Vanity Fair, “lui però se vorrà il donatore lo potrà rintracciare. Non voglio che lo cerchi negli occhi di tutti gli uomini“.

Carmen infatti ha scelto di recarsi a Londra per la fecondazione assistita perché in Inghilterra è possibile conoscere il nome del donatore. La cantante non ha mai nascosto il suo dispiacere per non essere riuscita ad avere un bambino da un compagno e ha ammesso in diverse interviste di sentire la mancanza di una famiglia tradizionale.

La sua scelta è stata dettata da un grande istinto materno e dall’età ormai avanzata. La Cantantessa, come è soprannominata, aveva trentotto anni al momento della gravidanza. Attendere ancora, tentazione che la cantante ha avuto, avrebbe potuto complicare il suo desiderio di avere un bambino.

Sai che…

– Qual è la malattia di Carmen Consoli? Fortunatamente gode di buona salute.

– In una recente intervista ha confessato di essere ingrassata, ma questo non è un problema per lei.

– Carmen è un simbolo della sicilianità, ma ha madre veneta (la signora Maria Rosa Toffolo).

– Dove vive Carmen Consoli? Quando non è impegnata per lavoro vive ancora nella sua amata Catania.

– La sua altezza è 1 metro e 65.

– Carmen è stata una grande amica, oltre che in qualche modo una discepola, di Franco Battiato.

– Su Instagram Carmen Consoli ha un account ufficiale.

Se vuoi ascoltare le migliori canzoni di Carmen Consoli, ecco una playlist presente su Spotify:

Riproduzione riservata © 2023 - NM