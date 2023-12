Drusilla Foer: la carriera, la vita privata e tutte le curiosità sull’alter ego del fotografo toscano Gianluca Gori.

Tra i nomi che più hanno sorpreso delle donne che hanno affiancato Amadeus nella conduzione del Festival di Sanremo negli ultimi anni, in particolare nel 2022, ha fatto scalpore quello di Drusilla Foer. Un’artista conosciuta da molti ma che si è fatta conoscere dal grande pubblico nazional-popolare, quello che segue ogni anno con grande attenzione la kermesse dedicata alla canzone italiana, proprio sul palco dell’Ariston. Scopriamo insieme alcune curiosità sulla carriera della diva Drusilla, e di Gianluca Gori che la interpreta.

Chi è Drusilla Foer: biografia e carriera

Drusilla Foer non ha una data di nascita. Si tratta di un’attrice, cantante, autrice, sceneggiatrice, pittrice. Un’artista a tutto tondo, dai mille talenti, che ha preso vita dalla fantasia di Gianluca Gori (Firenze, 9 settembre 1967 sotto il segno della Vergine). Fotografo di origine toscana, ha plasmato il personaggio della diva Drusilla non molti anni fa, diventando una star soprattutto sul web.

Definita da molti anticonformista, Drusilla ha una sua biografia specifica. Originaria di una famiglia privilegiata di Firenze, ha vissuto per molti anni a New York. Nella Grande Mela si è occupata per molto tempo di un negozio dell’usato, prima di diventare famosa sul web.

Da fenomeno di internet a star a tutto tondo il passo è stato breve. Non molti anni fa ha partecipato al film Magnifica presenza di Ferzan Ozpetek, per poi presentarsi al pubblico amante della musica come giudice di Strafactor, speciale che segue X Factor.

Dopo queste importanti esperienze, è diventata ospite fissa nel salotto di CR-La Repubblica delle donne. Nel 2022 ha finalmente raggiunto il palco di Sanremo, scelta da Amadeus. Già alcuni anni fa Drusilla si era proiettata al Festival, affermando: “Farei volentieri la valletta a Sanremo, adorerei. Ma forse sono troppo alta“.

Cosa fa oggi Drusilla Foer?

Aver ottenuto grande successo a Sanremo ha permesso alla diva Drusilla di farsi notare anche per le sue doti canore. Non a caso, nel 2023 ha fatto il suo esordio ufficiale nel mondo della musica con l’album Dru, impreziosito anche da un duetto con Asia Argento nel brano Io ne voglio ancora:

La vita privata di Drusilla Foer: chi è il marito?

Del personaggio Drusilla si conoscono anche alcuni dettagli sulla vita privata. In un’intervista a Libero del 2017 ha ammesso di essere stata sposata con un uomo, un texano per lei ‘orrendo’, poi tradito. Successivamente si è risposata con il belga Hervé Foer, discendente della famiglia Dufur. Purtroppo il secondo marito è venuto meno, lasciando ad oggi vedova.

Sai che…

– Fortunatamente Drusilla Foer non soffre per nessuna malattia in particolare, e anzi si è spesa nel corso degli anni per sostenere la ricerca.

– Gori ha svelato in un’intervista al Tirreno come è nata Drusilla come personaggio pubblico: “Quando l’ho scoperta, così chiara, così libera, ho pensato che tutti dovessero conoscerla e ho spinto la signora a farsi più visibile. Ammetto che vorrei essere come lei“.

– Il nome di Drusilla Foer sarebbe stato scelto dall’artista toscano dopo una notte d’amore in America, a bordo di un battello chiamato proprio Drusilla.

– Su Instagram Drusilla Foer ha un account ufficiale da centinaia di migliaia di follower.

Se vuoi ascoltare le migliori canzoni di Drusilla, ecco una playlist presente su Spotify:

