Juliette Lewis: la carriera musicale, la vita privata e le curiosità sull’attirce e cantante con la passione per l’alt rock e il punk.

Juliette Lewis è conosciuta da tutti soprattutto per le sue doti di talentuosa attrice. Ma negli Stati Uniti la celebre Juliette ha avuto un discreto successo anche come cantante e musicista. Scopriamo insieme alcune curiosità su questa sua carriera alternativa, oltre che sulla sua vita privata.

Chi è Juliette Lewis: biografia e carriera

Juliette è nata a Los Angeles il 21 giugno 1973 sotto il segno dei Gemelli. Figlia d’arte, ha vissuto il trauma del divorzio dei genitori quando aveva solo due anni.

Microfono

La sua carriera da musicista e cantante è iniziata con il gruppo Juliette and the Licks, con cui ha pubblicato un EP e due album. Dopo lo scioglimento della band, ha formato nel 2009 un nuovo gruppo, i Juliette and the New Romantiques.

Anche con la nuova formazione è arrivata a pubblicare subito un album, Terra Incognita. Di seguito il video della title track:

Tra le sue collaborazioni più recenti in ambito musicale ricordiamo quella con i Quintorigo nel 2011. Sempre nel mondo della musica, ma come attrice, ha partecipato a diversi video importanti, tra cui quello di Buried Alive by Love degli HIM e City of Angels dei Thirty Seconds to Mars. Il suo ultimo album finora è Future Deep del 2017.

Cosa fa oggi Juliette Lewis?

Che fine ha fatto? Non è certo sparita. Continua anzi a recitare con continuità non solo nel mondo del cinema, ma soprattutto in quello delle serie tv.

La vita privata di Juliette Lewis: moglie e figli

Da ragazza, a 16 anni, ha avuto una relazione con Brad Pitt, che aveva conosciuto sul set del film Vite dannate. Per sei anni, dal 1999 al 2005, è stata sposata con Stephen Berra, altro attore e skater molto famoso.

Sai che…

– Juliette è alta 1 metro e 68.

– Come attrice è stata candidata all’Oscar come miglior attrice non protagonista per Cape Fear – Il promontorio della paura di Martin Scorsese.

– Ha vinto il premio Pasinetti per la Miglior attrice alla Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia per la sua performance in Assassini nati.

– Chi è il padre di Juliette Lewis? Il celebre attore Geoffrey Lewis.

– Juliette come molti altri vip hollywoodiani è stata una seguace di Scientology.

– È stata protagonista di uno spot televisivo con i Daft Punk.

– Ha collaborato con i Prodigy nel brano Hot Ride.

– Non sappiamo dove abiti Juliette Lewis.

– Su Instagram Juliette Lewis ha un account ufficiale da milioni di follower.

Se vuoi ascoltare le migliori canzoni di Juliette Lewis, ecco una playlist presente su Spotify:

