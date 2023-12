Poppy: la carriera, la vita privata e le curiosità sulla cantante di I Disagree.

Poppy è un personaggio unico nel suo genere. Fenomeno esploso su YouTube, è diventata in pochissimi anni prima una teen idol, poi una delle figlie dirette del nu metal più estremo e dello screamo. Per ora non è ancora famosissima in tutto il mondo, ma probabilmente ne sentiremo presto parlare. E a lungo. Ecco alcune curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata.

Chi è Poppy: biografia e carriera

Moriah Rose Pereira, questo il vero nome di Poppy, è nata a Boston, in Massachussetts, il 1° gennaio 1995 sotto il segno del Capricorno. Cresciuta in un ambiente vicino al mondo della musica e del ballo, ha studiato danza per 11 anni.

Cantante sul palco

A 13 anni si trasferisce a Nashville, per poi partire a 18 anni alla volta di Los Angeles alla ricerca di fortuna nel mondo dello spettacolo. La sua carriera in realtà inizia su internet, cantando alcune cover su YouTube.

Dopo aver riscosso i primi consensi, ha firmato nel 2015 un contratto con la Island Records e ha debuttato con il brano Everybody Wants to Be a Poppy:

Un anno dopo si è data alla musica d’ambiente sperimentale, con un album, 3:36 (Music to Sleep To), composto da lei con l’aiuto di Titanic Sinclair. Il suo primo vero album in studio arriva però nel 2017, con il titolo Poppy.Computer, prodotto dalla Mad Decent dopo la sua uscita dalla Island.

La sua svolta a livello sia musicale che d’immagine arriva sul finire del 2018, quando decide di abbandonare il teen pop per avvicinarsi a sonorità nu metal. Il primo singolo di questo genere è Play Destroy:

Dal nu metal all’horrorcore il passo è breve, e a inizio 2019 si rilancia con questa nuova veste nel singolo Voicemail. Ad agosto ha rilasciato un nuovo singolo, Concrete, primo estratto dal suo nuovo album, I Disagree, il cui tour promozionale l’ha portata a esibirsi anche in Italia.

Cosa fa oggi Poppy?

Dopo aver dato alle stampe nuovi album, la cantante ha continuato a esibirsi in giro per il mondo, conquistando anche collaborazioni di un certo prestigio. Nel mese di giugno ha ad esempio duettato con Danny Elfman.

Poppy: la discografia in studio

2017 – Poppy.Computer

2018 – Am I a Girl?

2020 – I Disagree

2021 – Flux

2023 – Zig

La vita privata di Poppy: chi è il fidanzato?

Non sappiamo se la cantante abbia un fidanzato o se sia ancora single.

Sai che…

– È figlia di un batterista della compagnia di danza The Rockettes.

– Di natura il colore dei suoi capelli è castano e non biondo.

– Qualche anno fa ha creato una sua ‘chiesa’ su YouTube.

– È appassionata di Marilyn Manson e Slayer.

– Il suo nome d’arte le è stato dato da una sua amica.

– Altri artisti che l’hanno ispirata sono Cyndi Lauper, Elvis Presley, No Doubt, Blondie, ma anche la scena J-pop e K-pop.

– Su Instagram Poppy ha un account ufficiale da milioni di follower. Anche su TikTok ha un profilo ufficiale molto seguito.

Se vuoi ascoltare le migliori canzoni di Poppy, ecco una playlist presente su Spotify:

