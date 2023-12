Wilma De Angelis: la carriera, la vita privata e le curiosità sulla cantante e attrice milanese.

Wilma De Angelis è stata una delle cantanti simbolo della musica italiana a cavallo tra anni Cinquanta e Sessanta. Un’artista nata nel jazz ma che ha saputo farsi spazio nella musica leggera, lanciando anche una hit come Patatina. Scopriamo insieme alcune curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata.

Chi è Wilma De Angelis: biografia e carriera

Wilma è nata a Milano l’8 aprile 1930 sotto il segno dell’Ariete. Appassionata di musica già da bambina, studia canto con il Maestro Di Ceglie e successivamente con il Maestro Rusconi.

Wilma De Angelis

Dopo aver debuttato nei night milanesi, firma nei primi anni Cinquanta il suo primo contratto discografico con la Vis Radio. Per qualche anno forma un duetto vocale con Maria Dattoli, ma dal 1956 dà il via alla sua carriera solista. Il suo debutto al Festival di Sanremo arriva nel 1959, quando interpreta il brano Nessuno, abbinata a Betty Curtis, e Per tutta la vita, abbinata a Jula de Palma.

Torna a Sanremo l’anno dopo con il brano Quando vien la sera, in abbinamento a Joe Sentieri. Stavolta ottiene maggior successo, tanto da arrivare fino al terzo posto. La sua terza partecipazione, nel 1961, è con il brano Patatina di Gianni Meccia. Nonostante non riesca ad accedere alla finale, conquista un successo straordinario.

Dagli anni Settanta, pur continuando a lanciare nuovi album, inizia una fortunata carriera da conduttrice televisiva. Una carriera che porterà avanti anche nei decenni successivi, mentre negli anni Novanta si è rivelata una grande scrittrice di libri di cucina.

Cosa fa oggi Wilma De Angelis?

Da qualche anno si è ritirata dal mondo della musica, ma continua a essere un personaggio amatissimo dal pubblico italiano. Negli ultimi anni è apparsa più volte in televisione come ospite di vari programmi.

La vita privata di Wilma De Angelis: marito e figli

Sulla vita privata di Wilma non conosciamo molti dettagli. Sappiamo che negli ultimi anni ha avuto un compagno di una decina di anni più giovane di lei. Non ha mai avuto figli.

Purtroppo l’uomo è venuto a mancare nel 2022, come raccontato dalla stessa Wilma a Verissimo. Parlando di lui l’ex cantante ha dichiarato nell’occasione: “Gianni è il mio grande cruccio in questi giorni. Sono solo cinque mesi che non c’è più dopo ventisette anni insieme. L’ho conosciuto nel 1994 e ho trovato un uomo dolcissimo, buonissimo, che mi permetteva tutto, che non contestava mai niente. Ci siamo fatti grande compagnia“.

Sai che…

– Dove vive Wilma De Angelis? Non sappiamo in che città abiti adesso, probabilmente ancora a Milano.

– Cosa c’entra Wilma De Angelis con il Grande Fratello? Nulla, visto che a prendere parte all’evento è stata un’altra Wilma cantante, Wilma Goich.

– Wilma è alta 1 metro e 54.

– Nel 1956 ha vinto a Boario Terme il titolo di Reginetta del jazz italiano.

– Nel 1961 viene soprannominata Miss Patatina o La Patatina della canzone italiana.

– Negli anni Sessanta ha partecipato anche al Festival Disney con il brano Gambadilegno senza ritegno.

– Durante gli anni Ottanta ha fatto parte degli Oldies con colleghi del calibro di Nicola Arigliano ed Ernesto Bonino.

– Cosa c’entra Wilma De Angelis con Lady Gaga? Nel 2010 la cantante ha presentato durante una trasmissione televisiva condotta da Paola Perego una cover in italiano di Bad Romance, intitolata Dimmi di sì, ottenendo un discreto successo.

Se vuoi ascoltare le migliori canzoni di Wilma De Angelis, ecco una playlist presente su Spotify:

