Mark Masri: la carriera, la vita privata e tutte le curiosità sul cantante dei The Tenors, il gruppo di Alberto Urso.

Mark Masri non è solo l’ultimo arrivato nei The Tenors, insieme al nostro Alberto Urso, ma anche un medico mancato. Un artista dotato di grande talento e ormai pronto ad affermarsi anche a livello internazionale con il gruppo crossover più amato del Canada. Andiamo a scoprire alcune curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata.

Chi è Mark Masri: biografia e carriera

Mark è nato il 23 agosto 1973 sotto il segno del Leone a Toronto, in Canada. Appassionato di musica fin da ragazzo, è diventato molto presto non solo un cantautore, ma anche un affermato produttore. Grazie alla sua voce da tenore è riuscito a farsi apprezzare nel suo paese, e nel 2022 si è guadagnato così l’opportunità di entrare nei The Tenors.

Mark Masri

Per il resto non sappiamo molto della sua carriera prima di entrare nel gruppo canadese, ma sappiamo che si era già affermato in precedenza.

La vita privata di Mark Masri: moglie e figli

Non si conoscono molte informazioni sulla vita sentimentale di Mark, ma sappiamo che è sposato con Angela. Il loro matrimonio è stato celebrato nel 1998 e dalla loro unione è nato il figlio Lucas.

Sai che…

– Da ragazzo ha studiato per diventare un medico, salvo poi scegliere di passare alla musica. Anche perché, ha confessato, la musica è un po’ come una medicina che guarisce corpo e anima.

– Non sappiamo dove abiti, né il suo patrimonio e i suoi guadagni.

– Nonostante sia più grande di Alberto Urso anche lui è entrato nei The Tenors solo nel 2022, a distanza di molti anni dalla nascita del gruppo.

– Quali sono le origini di Mark Masri? Il padre è libanese mentre la madre, Sharon, è totalmente canadese.

– Su Instagram Mark ha un account da diverse migliaia di follower.

