Alberto Urso: la carriera, la vita privata e le curiosità sul cantante lirico divenuto famoso ad Amici.

Uno degli artisti che più si è messo in mostra nell’edizione 18 di Amici è senza ombra di dubbio Alberto Urso, il vincitore del talent. Un artista incredibile, frutto di uno studio costante che lo ha portato a sviluppare una tecnica che non può nemmeno essere paragonata agli altri concorrenti del talent di Canale 5, scomparso quasi del nulla dopo aver partecipato a Sanremo.

Andiamo a scoprire insieme alcune curiosità sulla sua carriera e sulla sua vita privata all’interno e all’esterno scuola più spiata d’Italia.

Chi è Alberto Urso: biografia e carriera

Alberto Urso è nato a Messina il 23 luglio 1997 sotto il segno del Leone. La sua carriera musicale e televisiva inizia a 13 anni, quando partecipa a Ti Lascio una canzone, il talent per giovanissimi di Antonella Clerici. Qui ha l’occasione di duettare, tra l’altro, con Gianni Morandi.

Microfono

Terminata quest’esperienza, ha continuato a studiare, si è diplomato in solfeggio presso il conservatorio di Messina con il massimo dei voti e ha conseguito la laurea magistrale in Canto lirico al Conservatorio di Matera. La sua carriera esplode nuovamente a livello mainstream grazie alla partecipazione ad Amici di Maria De Filippi. Il primo a sentirlo durante i casting è Stash, che ne rimane subito affascinato.

Tutti i professori lo amano e arriva al serale senza alcun problema, ottenendo la possibilità di entrare nella squadra blu capitanata da Vittorio Grigolo, che lo guida perfettamente fino al sesto serale. Con il suo immenso talento è riuscito alla fine a conquistare la vittoria finale, superando nel rush conclusivo un’altra cantante, Giordana Angi.

Dopo questo grande successo, ha raggiunto la testa della classifica con il primo album Solo, e ha conquistato un posto sul palco dell’Ariston tra i 24 Big del 70esimo Festival di Sanremo.

Che fine ha fatto Alberto Urso?

Per poter rilanciare la sua carriera dopo qualche momento di difficoltà, Alberto, pare su invito della stessa Maria De Filippi, ha unito le forze con altri tre cantanti lirici internazionali formando il gruppo The Tenors, una sorta di risposta mondiale a Il Volo.

Alberto Urso: la discografia in studio da solista

2019 – Solo

2020 – Il sole ad est

La vita privata di Alberto di Amici: chi è la fidanzata?

Esteticamente, Alberto sembra quasi un modello. Con quegli occhi blu profondissimi e un fisico da sportivo, ha conquistato l’amore non solo dei professori, ma anche di tante fan giovani e meno giovani. Non sappiamo se sia fidanzato, ma all’interno di Amici Alberto e Tish hanno instaurato un rapporto abbastanza speciale, seppur connotato da alti e bassi.

Al di là di questo presunto flirt che ha fatto chiacchierare le sue fan durante il periodo nella scuola, non sappiamo se Alberto oggi abbia o meno una compagna.

Sai che…

– Dove vive Alberto Urso? Non più in Italia. Per seguire il progetto The Tenors si è trasferito in America.

– Alberto Urso non soffre di alcuna malattia e fortunatamente sta bene. Per qualche motivo qualcuno aveva pensato addirittura fosse morto.

– Dopo l’esperienza ad Amici ha dichiarato di voler provare tutto. Continuerà a studiare ma non si limiterà solo alla teoria.

– Ha dichiarato che il suo sogno era cantare con l’orchestra e fare un’opera lirica.

– Studia pianoforte, sassofono e percussioni.

– Su Instagram Alberto ha un account ufficiale da oltre centinaia di migliaia di follower. Anche su TikTok il cantante ha moltissimo follower sul suo profilo.

Se vuoi ascoltare le migliori canzoni di Alberto Urso, ecco una playlist presente su Spotify:

Riproduzione riservata © 2023 - NM