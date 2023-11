Wax: la carriera, la vita privata e tutte le curiosità sul cantante di Amici 22 che ha discusso con Maria De Filippi durante i casting.

Tra i cantanti che maggiormente hanno contrassegnato l’edizione di Amici di Maria De Filippi numero 22 non si può non ricordare Wax. Artista di personalità e carattere, in un certo senso anche di vero talento, durante tutta la sua avventura ha diviso i fan e conquistato tanti appassionati del talent. Ma cosa fa oggi? Andiamo a scoprire alcune curiosità sulla carriera e la vita privata dell’artista che ha insultato Rudy Zerbi.

Chi è Wax: biografia e carriera

Il vero nome di Wax è Matteo Lucido. Classe 2003, è nato a Milano, città in cui è cresciuto con i genitori e il fratello. Appassionato di musica fin da bambino, ha iniziato suonando il violino, per poi scoprirsi cantante tra le mura della sua cameretta insieme al fratello. Legatissimo alla sua famiglia, che non gli ha mai fatto mancare nulla, ha raccontato di sentirsi un ragazzo venuto dalla strada, destinato a lottare per la sopravvivenza.

Già presente sulle piattaforme musicali prima di arrivare ad Amici, si è subito fatto apprezzare nelle prime battute del talent con l’inedito Turista per sempre, prodotto da Shune e avvicinabile per sonorità a brani di artisti come Blanco e Rkomi.

Durante il suo percorso nel talent, si è fatto conoscere per il suo carattere esplosivo, oltre che per le sue doti canore, dimostrate dall’inizio alla fine, fino al lancio del singolo che maggiormente ha caratterizzato questa sua fase della carriera: Anni 70.

Il suo percorso ad Amici si è interrotto solo durante la finale, conquistata meritatamente dopo un ballottaggio in semifinale con Aaron.

Cosa fa oggi Wax?

Dopo la finale conquistata ad Amici, il cantautore è tornato in rotazione radiofonica nel 2023 con il brano After, prodotto sempre da Shune.

La vita privata di Wax: chi è al fidanzata?

Il giovane artista è entrato single nella casetta di Amici, ma durante il percorso si è avvicinato alla ballerina Claudia. Nelle ultime settimane ha stretto poi un legame particolare con Angelina, ma sembra che tra i due non sia scattata una scintilla.

Sai che…

– Il wax è anche una droga, un concentrato di cannabis.

– Chi è la mamma di Wax? Si chiama Maura, come svelato dallo stesso artista in una canzone.

– Che cosa ha Wax in faccia? Sul suo volto è quasi sempre presente un piccolo graffio, sopra lo zigomo. Non sappiamo se si tratti di una cicatrice o di un segno realizzato dallo stesso artista per perfezionare il suo look.

– Perché Wax si chiama così? Si tratta di un soprannome che gli ha attribuito una persona a lui cara.

– Di carattere si definisce “sereno variabile”.

– Ha sempre voluto mantenere l’indipendenza economica dalla famiglia, e per questo ha spesso fatto anche dei piccoli lavori come rider, cameriere e traslocatore, pur di guadagnare qualcosa.

– Nel corso del daily del 10 ottobre è stato punito da Arisa per aver rivolto un brutto insulto al professor Rudy Zerbi.

– È stato uno dei protagonisti del celeberrimo Capodanno Gate, episodio che ha visto i ragazzi di Amici scatenarsi dopo aver assunto noce moscata come stupefacente.

– Ama i gatti, come dimostrato da una foto pubblicata sui social.

– Ha in cane di nome Black.

– Vive a Milano.

– Su Instagram Wax ha un account da diverse migliaia di follower. Anche su TikTok il giovane cantautore ha un profilo ufficiale.

