Tra i tenori che hanno fatto la storia della musica crossover, oltre ai nostri ragazzi de Il Volo, non possono mancare all’appello anche i The Tenors. Un gruppo formato non solo dall’ex vincitore di Amici Alberto Urso, ma anche altri grandi talenti come Clifton Murray. Andiamo a scoprire alcune curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata.

Chi è Clifton Murray: biografia e carriera

Su Clifton Murray non conosciamo molte informazioni. Non sappiamo dove sia nato, né quale sia la sua data di nascita, ma sappiamo che dal 2009 fa parte dei The Tenors, gruppo in cui è entrato nel mese di gennaio per sostituire Jamie McKnight.

La sua carriera è iniziata in realtà diversi anni prima, quando nel 2000 ha cominciato a calcare i palchi più prestigiosi del Canada, mostrando una voce straordinaria.

È però con i The Tenors che si è tolto le maggiori soddisfazioni. Ad esempio ha duettato con Céline Dion nello show straordinario di Oprah Winfrey, mentre nel 2012 ha cantato addirittura al Castello di Windsor alla presenza della regina Elisabetta II.

La vita privata di Clifton Murray: moglie e figli

Non conosciamo molti dettagli sulla sua vita sentimentale. Sappiamo che è nato in Canada, ma anche che si è formato calcando i palchi di tutto il mondo. Nonostante la sua carriera internazionale e la sua fama, non sappiamo molto sulla sua famiglia.

Tramite i social si può però scoprire che ha una compagna di nome Rachel e che i due hanno già avuto due figli, Teddy e Charlotte Evelyn Anne.

Sai che…

– Dove vive Clifton Murray? In Canada, ma non sappiamo precisamente dove.

– Non conosciamo i suoi guadagni o il suo patrimonio.

– Con i The Tenors ha raggiunto il successo ben prima de Il Volo, da anni ormai il gruppo crossover più amato in assoluto.

– Su Instagram ha un account ufficiale da decine di migliaia di follower.

