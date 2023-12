Victor Micallef: la carriera, la vita privata e tutte le curiosità sul cantante canadese dei The Tenors, il gruppo di Alberto Urso.

L’unione fa la forza. Forse è per questo motivo che quattro cantanti talentuosi, tra cui il nostro Alberto Urso, hanno deciso da qualche tempo di dare vita a un nuovo progetto musicale molto interessante: i The Tenors. Andiamo a scoprire le curiosità sulla carriera e la vita privata di uno di loro, Victor Micallef.

Chi è Victor Micallef: biografia e carriera

Victor è nato a Toronto, in Canada, non conosciamo la sua data di nascita precisa. Sappiamo però che è stato appassionato di musica fin da sempre e che ha studiato vocal performance alla University of Western Ontario e all’Università di Toronto.

Victor Micallef

Diventato un cantante molto apprezzato, nel 2004 è entrato nel progetto The Tenors, con cui ha pubblicato diversi album unendo la propria voce ad altri artisti di grande talento. Tra le altre cose, hanno avuto l’opportunità di suonare anche al Teatro del Maggio Musicale Fiorentino in Italia e con diverse orchestre importanti in tutto il mondo.

La vita privata di Victor Micallef: moglie e figli

Se la vita professionale di Micallef non è molto conosciuta, al di là del suo ruolo nei The Tenors, sappiamo che è sposato e che ha un figlio.

La moglie si chiama Kathleen, ma non sappiamo cosa faccia nella vita, né come si siano conosciuti. Sappiamo però che sono ancora oggi una coppia affiatatissima.

Sai che…

– Le origini di Victor Micallef sono maltesi.

– Da molti i The Tenors sono considerati i grandi ‘rivali’ de Il Volo, anche se il trio di ‘tenorini’ italiano è nato diversi anni dopo il progetto americano che ha coinvolto, nel 2022, anche l’ex Amici Alberto Urso.

– Ama gli animali e ha un cane di nome Oliver.

– Appassionato di sport, come molti canadesi segue in particolare l’hockey sul ghiaccio.

– Su Instagram ha un account molto seguito.

