Michele Merlo: la carriera, la vita privata e tutte le curiosità sul cantante conosciuto come Mike Bird durante l’edizione 2017 di Amici.

Michele Merlo era un giovane cantante, grande protagonista ad Amici di Maria De Filippi, talent in cui si presentò con lo pseudonimo di Mike Bird. In passato aveva partecipato anche a X Factor. Artista dotato e molto caparbio, è stato nel corso della sua breve vita artistica tanto osannato da una certa critica quanto preso di mira da un’altra. Andiamo a scoprire alcune curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata.

Chi è Michele Merlo: biografia e carriera

Michele Merlo nacque a Rosà, in provincia di Vicenza, il 1° marzo 1993 sotto il segno dei Pesci. Appassionato di musica fin da bambino, iniziò a studiare chitarra e dall’età di 17 anni cominciò a scrivere canzoni. Dopo aver fatto il suo esordio a X Factor, si fece apprezzare soprattutto ad Amici di Maria De Filippi, pur non riuscendo a vincere.

Michele Merlo

Il suo debutto discografico fu con l’album Cinemaboy, anticipato dal singolo Tutto per me. Nel 2019 si fece apprezzare per canzoni come Non mi manchi più, Mare e Aquiloni, ma il suo primo vero album dopo l’avventura di Amici fu Cuori stupidi, uscito nel gennaio 2020.

Un disco che raccoglieva nove brani prodotti con la collaborazione di nomi importanti della musica italiana come Federico Nardelli. Di seguito il video della sua Non mi manchi più:

Michele Merlo: la morte

Dopo essere stato colpito da un’emorragia cerebrale causata da una leucemia fulminante, il cantautore è stato ricoverato in ospedale tra il 3 e il 4 giugno 2021 e operato d’urgenza. Dopo una battaglia lunga pochi giorni in condizioni molto gravi, è morto il 7 giugno, lasciando un grandissimo vuoto nella sua famiglia e in tutti i suoi fan.

La vita privata di Michele Merlo: chi è la fidanzata

Durante la sua avventura ad Amici, Michele ebbe una storia con Shady. Negli ultimi anni aveva preferito nascondere le sue relazioni, ma dopo il ricovero in ospedale il padre aveva confermato l’esistenza di una fidanzata, pur non svelandone il nome.

Poco tempo dopo la tragedia, i fan di Michele hanno però potuto conoscerla. Si chiama Luna Shirin Rasia e durante la loro relazione si era tenuta lontana dai riflettori. Originaria di Caracas, viveva a Bologna proprio insieme all’ex Mike Bird. Studente di Culture e pratiche della moda, aveva iniziato la sua storia con Merlo circa un anno prima della sua morte.

Subito dopo la tragedia, pubblicò sui social un lungo messaggio dedicato a Michele: “Grazie di tutto, per sempre nel mio cuore. Il destino ci ha fatti incontrare e come per magia ci ha fatto vivere momenti di amore puro, di gioia immensa in piccoli momenti e gesti, quelli che tanto amavamo. Ti ringrazio infinitamente per avermi fatto credere in me stessa e nell’amore. Non so quando e se sarò pronta a rituffarmi in questo mondo, ma ci riuscirò, te lo prometto cuore mio, perché la forza che mi hai dato tu nessun altro mai riuscirà a darmela. Vivrò a pieno la vita per me e per te, sarai sempre in tutti i miei momenti e pensieri. Ora smetti di sognare e vola tra le stelle e tuffati dentro al mare“.

Sai che…

– Tra le sue maggiori influenze c’erano le band indie rock come gli Arctic Monkeys, i Kings of Leon e i The 1975.

– Mike Bird durante Amici fece parlare di sé anche per le discussioni con il professore Morgan.

– Michele Merlo è stato vaccinato, si sono chiesti in molti nei giorni della sua morte. Stando alla testimonianza del padre, il cantante non è stato sottoposto ad alcun vaccino prima della leucemia che lo ha colpito.

– Su Instagram Michele Merlo aveva un account ufficiale da migliaia e migliaia di follower. Dopo la sua morte ne è stato aperto uno ufficiale anche su TikTok.

Se vuoi ascoltare le migliori canzoni di Michele Merlo, ecco una playlist presente su Spotify: