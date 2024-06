Chi è Lindsay Lohan, l’ex teen idol con lo spirito da rockstar

Lindsay Lohan: la carriera, la vita privata e le curiosità sull’attrice e modella con un passato nella musica pop all’inizio degli anni Duemila.

Lindasy Lohan non è mai stata una grande artista, almeno in ambito musicale. Ma certo tra le tante teen idol dei primi anni del Ventunesimo secolo è una di quelle che ha dimostrato il maggior coraggio e la personalità più intrigante. Tra gioie e dolori, andiamo a scoprire le curiosità sulla carriera e la vita privata dell’attrice, modella e popstar.

Chi è Lindsay Lohan: biografia e carriera

Lindsay Dee Lohan è nata a New York il 2 luglio 1986 sotto il segno del Cancro. Dopo aver debuttato nel mondo dello spettacolo come modella e attrice, nei primi anni Duemila ha mosso i primi passi anche come cantante.

Lindsay Lohan

In particolare, nel 2004 ha lanciato il suo primo album, Speak, che ha ottenuto un successo non trascurabile in America, arrivando al quarto posto nella classifica degli album, trascinato anche dal singolo Rumors:

Forte di questo primo successo, ha provato a irrobustire la propria immagine come cantante, lanciando sul finire del 2015 un secondo album, A Little More Personal.

Il primo singolo estratto da questo nuovo disco è Confessions of a Broken Heart, brano incentrato sulla rabbia provata durante la sua infanzia per l’assenza del padre. Interessante il fatto che la Lohan abbia voluto anche dirigere il video ufficiale di questo pezzo, in cui compare anche la sorella minore Aliana.

Stavolta il successo è meno lampante, anche se la critica sembra apprezzare di più gli sforzi dell’attrice. Da questo momento la carriera musicale della Lohan però s’impantana. Nel 2008 dichiara di voler lanciare un terzo disco, più vicino a sonorità dance. Ma il lavoro, che avrebbe dovuto intitolarsi Spirit in the Dark, non vede mai la luce.

Di fatto la sua ultima apparizione nel mondo della musica è all’interno del brano Danceophobia dei Duran Duran, presente nell’album Paper Gods del 2015.

Cosa fa oggi Lindsay Lohan

Continua a lavorare come modella, attrice e anche stilista. Per ora non ci sono voci su un suo possibile ritorno nel mondo della musica. Tra le sue esperienze più recenti ricordiamo la partecipazione al film Netflix Falling for Christmas, uscito nel novembre 2022.

La vita privata di Lindsay Lohan: marito e figli

Sulla vita sentimentale di Lindsay Lohan si sono accesi molto spesso i riflettori del gossip internazionale. Al di là del suo tormentato rapporto col padre, tra il 2002 e il 2003 è salita alla ribalta delle cronache rosa per la relazione con il cantante Aaron Carter. Nel 2004 è stata fidanzata con Wilmer Valderrama, mentre nel 2009 si è dichiarata bisessuale, confermando una sua relazione con la dj Samantha Ronson.

Nel 2014 ha rivelato di aver avuto un aborto spontaneo, non rivelando però chi fosse il padre del bambino. Il 2 luglio 2022 si è sposata con il banchiere Bader Shammas, di origine araba. Il 17 luglio è nato il loro primo figlio, Luai.

Chi è Bader Shammas, marito di Lindsay Lohan

Classe 1987, Shammas è un finanziere e lavora come vice presidente aggiunto di un’importante società bancaria, Credit Suisse. Ha lavorato in passato anche per BNP Paribas. Si è laureato nel 2010 in Florida in ingegneria meccanica, per poi ottenere un bachelor of science in Finanza. Ha conosciuto Lindsay a Dubai e da allora i due non si sono mai lasciati.

Sai che…

– Lindsay Lohan è alta 1 metro e 65.

– Sua madre ha origini per metà irlandesi e per metà italiane.

– In passato ha spesso avuto problemi con la legge per vari incidenti automobilistici, qualche furtarello e gravi dipendenze da alcol e droga. Ha trascorso anche alcune notti in carcere.

– Dal 2014 vive a Dubai.

– Non conosciamo il suo patrimonio e i suoi guadagni.

– Su Instagram Lindsay Lohan ha un account ufficiale da milioni di follower. Anche su TikTok ha un account ufficiale molto seguito.

Se vuoi ascoltare le migliori canoni di Lindsay Lohan, ecco una playlist presente su Spotify: