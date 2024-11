Che fine ha fatto Riki, l’ex star di Amici che ha sofferto di depressione

Alla scoperta di Riki, il cantante di Amici 16 che ha conquistato il panorama della musica pop italiana.

Riccardo Marcuzzo, meglio conosciuto semplicemente come Riki, è stato a lungo considerato uno degli astri nascenti della musica pop italiana. Questo perché ha conquistato il successo grazie alla partecipazione ad Amici 16, dove si è presentato forte di un bagaglio di canzoni già scritte e opportunamente riadattate per la competizione.

Nel 2019, dopo un primo periodo di appannamento, è tornato in auge grazie a un nuovo lavoro discografico e una strategia marketing molto intrigante, fino all’annuncio della sua partecipazione a Sanremo 2020 tra i Big. Poi ha dovuto però affrontare la depressione e l’oblio, uscendone rafforzato. Scopriamo insieme alcune curiosità sulla sua carriera e la vita privata.

Chi è Riki: biografia e carriera

Riccardo Marcuzzo è nato a Segrate, in provincia di Milano, il 4 febbraio 1992 sotto il segno dell’Aquario. Appassionato di musica fin da bambino, ha studiato recitazione e canto e si è diplomato all’Istituto europeo di Design di Milano, specializzandosi in Design del prodotto. Nonostante gli studi conclusi con successo, decide però di mettere da parte la sua carriera per inseguire il suo sogno: diventare un cantante professionista.

Prende così parte al talent Amici di Maria De Filippi nella sedicesima edizione, entrando nella squadra capitanata da Elisa. Riesce alla fine del programma a vincere la categoria canto, perdendo però l’ultimo scontro con il ballerino Andreas Muller.

Viene così scoperto da Francesco Facchinetti, che diventa in quegli anni suo mentore e manager. Debutta nel mondo discografico con l’EP Perdo le parole, conquistando la vetta della classifica degli album, rimanendo al primo posto per cinque settimane consecutive.

Pochi mesi dopo fa il suo debutto con l’album d’esordio Mania, e conferma per tutti i mesi successivi il suo status di popstar italiana amatissima dai giovani, in grado di imporsi anche nel resto del mondo, specialmente in Sudamerica.

Nel 2019 prova a sfruttare la scia di questo successo con il singolo Gossip, che anticipa il suo secondo album di inediti, Popclub. Nel mentre, prende parte per la prima volta al Festival di Sanremo con il brano Lo sappiamo entrambi, ma l’avventura sul palco dell’Ariston si rivela un flop e si conclude con un ultimo posto che, di fatto, taglia le gambe alla sua ascesa.

Cosa fa oggi Riki

Intervistato dal Corriere della Sera nel 2024, Riki ha svelato di aver toccato il fondo con Sanremo, evento cui non avrebbe voluto partecipare: “Sul palco non stavo bene, ero asettico: non sentivo neanche la tensione“. Con la seguente pandemia ha dovuto quindi affrontare la depressione, e ha visto mano a mano scomparire dal suo fianco le persone che lo hanno utilizzato per i propri interessi.

Caduto nell’oblio per alcuni anni, ha trovato la forza di riemergere dedicandosi alle altre passioni, riprendendo in mano la sua carriera nel design e facendosi aiutare dalle persone che gli hanno davvero voluto bene. Concluso il periodo di recupero psicofisico, è tornato a farsi sentire con l’album Casabase, anticipato dal singolo Carillon, scritto per la nonna scomparsa nel febbraio 2024.

La discografia in studio

2017 – Mania

2020 – Popclub

La vita privata di Riki: chi è la fidanzata

Nonostante la giovane età il cantante vanta diversi flirt illustri. Resta da capire quali siano reali e quali gli sono stati attribuiti senza un fondo di verità. Partiamo dalle certezze. La prima storia d’amore davvero importante è stata quella con Martina, la fidanzata di Riki che il cantante ha conosciuto addirittura alle scuole elementari. Ovviamente la relazione è iniziata qualche anno più tardi.

Passiamo ora alle presunte relazioni del cantante. Per un periodo si è parlato di una frequentazione con Aurora Ramazzotti, storia smentita dallo stesso Riccardo, il quale ha dichiarato di aver incontrato la bella figlia di Michelle Hunziker solo per un aperitivo. Tanto è bastato per scatenare i rumor.

Su altre due relazioni resta invece un alone di mistero. La prima è quella con la modella Ella Ayalon. Riki ha pubblicato una foto sui suoi canali social in compagnia della ragazza e ha scritto a corredo della foto la frase baby you are amazing.

In molti hanno pensato a una dichiarazione da parte del cantante, ma la storia, almeno pubblicamente, non ha avuto un seguito e ha lasciato spazio ai rumor su una possibile relazione con Sara Gotti. Anche in questo caso non sono arrivate conferme né smentite da parte dei diretti interessati, ma il fatto che la ragazza fosse sempre al seguito del cantante di Amici ha dato adito a questa ipotesi.

Sai che…

– Per quanto riguarda la famiglia di origine sappiamo che Riccardo ha uno splendido rapporto con il fratello, Luca Marcuzzo. Anche lui è ha la passione per la musica e in diverse occasioni si è cimentato, con discreto successo, nel fare cover delle canzoni del fratello Riki. Il cantante ha anche una sorella, Francesca, che però non è ancora comparsa sui profili social dei Marcuzzo.

– Un musicista in erba. Riki ha scritto la sua prima canzone a soli sette anni. Si trovava in vacanza a San Benedetto del Tronto e ha trovato la sua vena ispiratrice che lo ha portato a comporre Una calza sì e una calza no.

– Il sogno più grande del cantante è quello di suonare con The Weeknd. Ma non solo. Riccardo è un appassionato di recitazione e spera di poter interpretare un giorno la parte di un cattivo in un film.

– Il primo cd acquistato da Riccardo è stato Rosso Relativo di Tiziano Ferro. Il cantante di Amici ha sempre dichiarato di esserne un grande fan e di apprezzare molto anche Jovanotti.

– Arrivato al secondo posto ad Amici, Riki ha deciso di devolvere la sua vincita alla popolazione di Amatrice, uno dei paesi colpiti e distrutti dal terremoto del Centro Italia.

– Nel giugno del 2018 Riki si è reso protagonista di una polemica su Instagram, dove ha postato un messaggio durissimo per motivi in realtà ancora poco chiari: “In realtà non voglio fare nessun evento se non Piazza del Duomo perché mi sono rotto il caz*o. In questi due giorni non sono riuscito a provare, ho ancora l’influenza e domani non sarò all’Arena di Verona. Francesco Facchinetti, suo manager, ha sdrammatizzato commentando che il ragazzo aveva bisogno di riposo.

– Su Instagram Riki ha un account ufficiale da milioni di follower. Anche su TikTok Riki ha un account ufficiale.

Se vuoi ascoltare le migliori canzoni di Riki, ecco una playlist presente su Spotify: