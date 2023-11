Alla scoperta di Loredana Bertè, a ‘Regina del rock femminile italiano’. Dagli inizi della sua carriera agli amori tormentati.

Loredana Bertè (data di nascita 20 settembre 1950 sotto il segno della Vergine), è una delle icone rock al femminile della musica italiana. La cantante ha diviso l’opinione pubblica per i suoi atteggiamenti poco in linea con il mondo della televisione dell’epoca, ma le sue canzoni hanno messo d’accordo tutti (o quasi) sul suo indiscutibile valore di artista. Andiamo allora alla scoperta di alcune curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata.

Chi è Loredana Bertè: biografia e carriera

Nata a Bagnara Calabra, Loredana Carmela Rosaria Bertè è figlia di due insegnanti e sorella di un’altra grande della musica italiana, Mia Martini. La sua vita familiare, così come la sua infanzia, è segnata dal difficile rapporto con il padre, testimoniato anche dalle interviste rilasciate dalla cantante in seguito alla morte dell’uomo. La giovane Loredana inoltre, come ha rivelato, è stata vittima di violenza sessuale a sedici anni, un trauma che non ha mai superato del tutto.

Sul palcoscenico della musica italiana, Loredana si è imposta per due motivi. Il primo è senza ombra di dubbio la sua personalità forte, unica nel nostro paese, un’alternativa per tutte quelle ragazze che non si riconoscevano nel pop pacato presentato dalle cantautrici.

Il secondo aspetto è la sua voce, anche questa unica, ruggente, coinvolgente ed emozionante. Il pubblico si trova di fronte a un personaggio che almeno inizialmente ha faticato a capire. In fondo parliamo di una donna decisamente sopra le righe, capace di presentarsi a Sanremo nel 1986 con una pancia finta per simulare lo stato di gravidanza.

Sono ben duecento le canzoni scritte da Loredana Bertè nel corso della sua lunga carriera, arrivata al culmine nel 1982 con uno dei successi indiscussi della storia della musica, Non sono una signora, un cult che ancora oggi piace e fa cantare.

Un anno dopo, nel 1983, l’artista si impone anche sulla scena internazionale. L’album Jazz di Loredana viene presentato dalla nota rivista Rolling Stones come uno dei capolavori della musica di quel tempo.

Cosa fa oggi Loredana Bertè?

Artista capace ancora di stare al passo con i tempi, nel 2021 ha pubblicato il brano Figlia di… e si è regalata la sua prima collaborazione con Emma Marrone, considerata una delle sue eredi musicali:

Vincitrice, come coach, di The Voice Senior nel 2020, grazie al talento di Erminio Sinni, continua a essere un personaggio amatissimo dal pubblico, come confermato anche dalla sua conferma nel programma di Rai 1 e anche nello spin-off The Voice Kids.

Loredana Bertè: la discografia in studio

1974 – Streaking

1976 – Normale o super

1977 – TIR

1979 – Bandabertè

1980 – Loredanabertè

1981 – Made in Italy

1982 – Traslocando

1983 – Lorinedita

1983 – Jazz

1984 – Savoir faire

1985 – Carioca

1988 – Io

1993 – Ufficialmente dispersi

1997 – Un pettirosso da combattimento

2005 – Babybertè

2016 – Amici non ne ho… ma amiche sì!

2018 – LiBertè

2021 – Manifesto

La vita privata di Loredana Berté: marito e figli

Il primo marito di Loredana Berté è stato Roberto Berger, noto soprattutto per essere il figlio del proprietario del caffè Hag. I due si uniscono in matrimonio nel 1983 ma si separeranno appena quattro anni più tardi. La versione ufficiale raccontata dalla cantante in diverse interviste parla dell’inadempienza dei doveri coniugali dell’ormai ex marito che non ha mai smentito.

Decisamente burrascosa anche la relazione della cantante con Borg. Loredana Bertè sposa il famoso tennista nel 1989 e lo lascerà tre anni più tardi. Anche in questo caso la cantante non ha fatto mistero dei motivi che hanno portato alla separazione.

Il tennista viveva spesso gravi crisi legate allo stress e alle pressioni legate alla sua carriera. “Ho capito che la mia unica rivale era la coca e che non potevo vincere, perché lui l’amava più che me. E allora ho buttato fuori tutti e due, lui e la coca“, ha inoltre dichiarato la cantante ai microfoni de La Repubblica. Sempre stando a quanto raccontato dalla cantante, sembra che il campione di tennis negli anni del loro matrimonio girasse con le carte di credito della donna spendendo buona parte dei suoi soldi.

Gli anni Novanta non iniziano certo nel migliore dei modi per la cantante che nel ’92 viene ricoverata dopo un suo tentativo di togliersi la vita. I giornali dell’epoca spiegano il gesto di Bertè con il presunto tradimento da parte del marito Borg, fotografato in diverse occasioni in compagnia di un’altra donna, una giornalista inglese.

Più recentemente, nel 2007 per la precisione, la cantante si è barricata in una stanza di un noto albergo di Roma minacciando di togliersi la vita. Nell’occasione è stato provvidenziale l’intervento di Renato Zero, amico d’infanzia di Loredana Bertè. Ma oggi la cantante calabrese ha un compagno? Non risulta che vi sia un uomo nella sua vita. L’artista dovrebbe essere single e probabilmente felice così. Sappiamo comunque che, in ogni caso, non ha mai avuto figli.

Sai che…

– Che è successo a Loredana Bertè? Nel 2023 ha avuto un malore ed è stata sottoposta a un intervento. Non sappiamo quale sia però la sua malattia.

Chi è l’autore della canzone Non sono una signora? Il grande cantautore Ivano Fossati.

– Chi ha scritto In alto mare di Loredana Bertè? Il testo è di Oscar Avogadro e Daniele Pace, la musica di Mario Lavezzi.

– Cosa fa oggi Loredana Bertè? Continua a essere un’icona della musica italiana, e l’abbiamo vista spesso sia a Sanremo che in programmi come Amici.

– Dove vive Loredana? Non lo sappiamo con certezza, ma per motivi professionali passa molto tempo sia a Roma che a Milano.

– Nemmeno il suo patrimonio e i suoi guadagni sono di dominio pubblico.

– Nel 2022 è tornata a Sanremo come ospite di Achille Lauro nella serata delle cover.

– Su Instagram Loredana Bertè ha un account ufficiale utilizzato soprattutto per motivi di carriera e per condividere ricordi. Anche su TikTok ha un profilo ufficiale molto seguito.

Se vuoi ascoltare le migliori canzoni di Loredana Bertè, ecco una playlist disponibile su Spotify:

