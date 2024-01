Chi sono i Boomdabash, il gruppo salentino che fa ballare gli italiani

Dalla hit estiva con Loredana Bertè alla partecipazione al Festival di Sanremo 2019: tutto sui Boomdabash.

I Boomdabash sono un gruppo salentino tra i più importanti della scena reggae locale, e poi nazioanle. Una formazione che ha raggiunto il grande successo mainstream solo nel 2018 con il brano Non ti dico no, in collaborazione con Loredana Bertè, ma che gira l’Italia e il mondo intero ormai da oltre dieci anni. Scopriamo qualcosa in più sulla loro carriera, attraverso piccole notizie e curiosità in grado di farci capire meglio chi siano e come siano arrivati alle vette delle classifiche.

Chi sono i Boomdabash: componenti e carriera

Gruppo salentino, originario di Lecce e Brindisi, tra le più importanti realtà della scena reggae locale, i Boomdabash si sono distinti fin da subito per una ricerca sonora in cui hanno confluito con facilità elementi soul, hip hop e soprattutto drum and bass. La formazione è composta da Biggie Bash (Angelo Rogoli alla voce), Payà (Paolo Pagano alla voce), Blazon (Angelo Cisternino al campionatore) e Mr. Ketra (Fabio Clemente al campionatore). La loro unione è avvenuta nel 2002 a Mesagne.

Boomdabash

Il loro primo disco è stato pubblicato nel 2008, sotto il titolo di Uno e distribuito da Elianto Edizioni. Il successo non è stato clamoroso, ma ha permesso ai ragazzi di arrivare a esibirsi nei festival reggae più importanti non solo d’Italia, bensì del continente.

Dopo la pubblicazione nell’estate del 2012 del singolo Danger, sono partiti per una mini tournée negli Stati Uniti, ottenendo un discreto successo. Il loro terzo disco è quindi arrivato nel 2013 con Superheroes, al cui interno figuravano collaborazioni di prestigio come quella con i Sud Sound System e Clementino. L’anno dopo hanno lavorato con Fedez al brano M.I.A., brano inserito nell’album Pop-Hoolista.

Il 2015 è stato l’anno del loro quarto disco, Radio Revolution, quello che gli ha permesso di raggiungere finalmente le prime posizioni sulle piattaforme digitali. Il successo li ha fatti avvicinare all’industria mainstream, in cui si sono imposti definitivamente nel 2018. In questo anno sono riusciti infatti a lanciare due singoli di grandissimo successo come Barracuda, con Jake La Furia e Fabri Fibra, e soprattutto Non ti dico no con Loredana Bertè.

Nel 2019, dopo la partecipazione a Sanremo con il brano Per un milione, hanno lanciato una nuova hit estiva che ha conquistato tutti: Mambo salentino, in collaborazione con Alessandra Amoroso. Il brano si aggiudica il ‘titolo’ di tormentone dell’anno, e li ha portati a replicare il successo anche nel 2020 con una nuova collaborazione tutta salentina: il risultato è stato Karaoke.

Ecco il video di uno dei loro brani più famosi, Portami con te:

Cosa fanno oggi i Boomdabash?

Nonostante sia passato un po’ di tempo dal grande exploit con Alessandra Amoroso, nel 2022 hanno pubblicato Tropicana con un’altra grande voce italiana, Annalisa, e nel 2023 hanno provato a imporsi durante l’estate con Lambada, insieme a Paola & Chiara.

Dopo aver pubblicato il sesto album, Venduti, nel 2024 sono stati annunciati come ospiti del Festival di Sanremo. Nella serata delle cover canteranno i loro successi proprio insieme all’amica Sandrina.

La discografia dei Boomdabash: gli album in studio

Di seguito la discografia in studio dei Boomdabash fino a oggi:

2008 – Uno

2011 – Mad(e) in Italy

2013 – Superheroes

2015 – Radio Revolution

2018 – Barracuda

2023 – Venduti

Sai che…

– Nel 2012 hanno preso parte al raduno di protesta contro la mafia a Mesagne, cittadina nella quale sono nati, in seguito alla tragedia avvenuta all’esterno dell’istituto Morvillo-Falcone, luogo in cui morì Melissa Bassi.

– Il deejay Mr. Ketra dei Boomdabash ha raggiunto il successo negli ultimi anni in collaborazione con l’omologo Takagi (ex Gemelli DiVersi) nel ruolo di producer, lanciando super hit come L’esercito del selfie, Da sola/In the Night, Amore e Capoeira e la più recente Jambo.

– Cosa significa Boomdabash? Boom-da-bash vuol dire in salentino ‘esplodi il colpo‘, e rappresenta al meglio la loro musica, l’energia che il gruppo di Mesagne riesce a sprigionare sul palco. A spiegarlo è stato Biggie Bash in un’intervista a Repubblica nel 2016.

– Su Instagram i Boomdabash sono presenti con un account ufficiale da oltre centinaia di migliaia di follower. Sono presenti anche su TikTok con un account ufficiale.

Se vuoi ascoltare le migliori canzoni dei Boomdabash, ecco una playlist presente su Spotify:

