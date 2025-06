Planet Funk: la carriera, la vita privata e le curiosità sulla band Marco Baroni e Alex Neri.

I Planet Funk sono una delle band più eclettiche del panorama musicale italiano degli anni Duemila. Un po’ Depeche Mode, un po’ Daft Punk, hanno saputo creare uno stile unico unendo i generi più disparati. Scopriamo alcune curiosità sulla loro carriera e la loro vita privata.

Chi sono i Planet Funk: carriera e membri

La storia dei Planet Funk inizia quando due formazioni, i Souled Out e i Kamasutra, decidono di unire le forze nel 1999. Dopo qualche anno di rodaggio, nel 2002 pubblicano il loro primo album, Non Zero Sumness, al cui interno spiccano singoli come Who Said, Chase the Sun e Inside All the People, che gli permettono di raggiungere un successo straordinario, con tanto di disco d’oro.

Nel 2005 provano a confermarsi con un nuovo album, The Illogical Consequence, anticipato dal singolo Stop Me, scelto dalla Coca Cola per uno spot televisivo. Il successo è importante anche se meno dirompente rispetto al debutto.

Stessa sorte per il terzo album, Static, che vede però la propria title track inserita in un videogioco calcistico, Fifa 08. Per ridare sprint alla propria carriera tornano al sound delle origini nel 2009 con il singolo Lemonade, che riscuote un discreto riscontro.

Dopo qualche anno di pausa e un cambio di formazione, con l’ingresso di Alex Uhlmann alla voce, arriva nel 2011 un altro singolo, Another Sunrise, primo estratto da The Great Shake, al cui interno compaiono collaborazioni di prestigio con Jovanotti e Giuliano Sangiorgi.

Nel 2017 tornano sul mercato con Recall, album che viene anticipato dal singolo We-people, utilizzato per una campagna globale di Save the Children contro la mortalità infantile.

Nello stesso anno suonano al Concerto del Primo Maggio. Nel dicembre 2018 pubblicano un altro singolo con un altro cantante, Dan Black. S’intitola All On Me e anticipa un lavoro che ha visto la band impegnata per tanti anni per cercare di portare a termine il lavoro iniziato dal bassista Sergio Della Monica.

Cosa fanno oggi i Planet Funk

Dopo essere tornati attivi nel mondo della musica con il singolo The World’s End, nel 2023 tornano protagonisti di uno spot con il brano Any Given Day. Negli anni successivi tornano anche a farsi sentire a Sanremo, come ospiti sulla nave Costa Crociere.

La discografia in studio

2002 – Non Zero Sumness

2005 – The Illogical Consequence

2006 – Static

2011 – The Great Shake

Sai che…

– Il nome Planet Funk deriva da un brano che aveva scritto Neri.

– Paradossalmente, il brano di maggior successo della band, Who Said, vede alla voce un ospite, Dan Black, cantante dei Servant.

– Di dove sono i Planet Funk? Rispondere a questa domanda non è semplice, visti anche i tanti cambi di line up. Alla base della band, ci sono stati comunque due artisti napoletani e due fiorentini.

– Chi è il cantante morto dei Planet Funk, si chiedono tanti fan. Sergio Della Monica, bassista storico del gruppo, è morto il 17 febbraio 2018 dopo anni di dialisi all’età di 58 anni. A 66 anni è invece scomparso, il 26 maggio 2025, il chitarrista Domenico “Gigi” Canu.

– La formazione dei Planet Funk oggi è composta da Alex Uhlmann, Marco Baroni e Alex Neri.

– Tra le maggiori influenze della band ci sono i Depeche Mode, gli Alan Parsons Project, i King Crimson, i Police, i Clash, Brian Eno, David Bowie e anche artisti più recenti come i Killers, i Chemical Brothers e i Daft Punk.

– I Planet Funk hanno collaborato con tantissimi artisti sia italiani che stranieri: tra gli altri Elisa, Emma, Raiz e Simple Minds.

-Su Instagram i Planet Funk hanno un account da decine di migliaia di follower. Hanno un account anche su TikTok.

Se vuoi ascoltare le migliori canzoni dei Planet Funk, ecco una playlist presente su Spotify: