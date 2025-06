Brian Wilson: la carriera, la vita privata e le curiosità sulla mente creativa dei Beach Boys, autore di canzoni immortali come Good Vibrations.

Se si pensa a un genio della musica pop degli anni Sessanta, uno dei primi nomi a saltare alla mente è quello di Brian Wilson. Forse ancor prima rispetto a quello di un John Lennon o Paul McCartney. L’uomo che ha vissuto due volte è stato un artista pazzesco, non tanto per le capacità tecniche (la sua bravura al piano non è in discussione), quanto per la sua incredibile facilità nel comporre pezzi all’apparenza semplici, ma ricchi di sfumature armoniche molto moderne per i Sixties.

Andiamo a scoprire insieme le curiosità sulla carriera e la vita privata di un artista che ha conquistato il cuore di ogni appassionato di musica.

Chi è Brian Wilson: la biografia e la carriera

Brian Douglas Wilson nacque a Inglewood, in California, il 20 giugno 1942 sotto il segno dei Gemelli. Talento precocissimo, negli anni del liceo iniziò le sue prime sperimentazioni armoniche e compositive. Quindi fondò la sua prima band, i Carl and the Passions, insieme al fratello minore Carl Wilson. Nei primi anni Sessanta cominciarono i primi successi del gruppo che, dopo aver cambiato nome, andò alla ricerca di una casa discografica.

Tastiera pianoforte – notiziemusica.it

Alla fine, dopo qualche mese di travaglio, i Beach Boys approdarono alla Capitol Records e lanciarono una serie di singoli destinati a entrare nella leggenda: Surfin’ Safari, Surfin’ USA, I Get Around e Good Vibrations, tutti capaci di conquistare rapidamente il pubblico.

Autore e produttore di tutti i successi del gruppo, Brian ben presto decise di abbandonare i live. Esibirsi sul palco davanti al pubblico lo metteva a disagio, e quindi scelse di farsi sostituire, rimanendo nella band come vera e propria mente creativa.

Nel 1966 lavorò incessantemente per l’album Pet Sounds, da molti ritenuto quasi un suo disco solista. Al suo interno confluì anche una versione più elaborata di Good Vibrations, che diverrà un vero e proprio classico della storia della musica. Lo stesso album, che all’epoca ottenne un successo modesto, è stato rivalutato ampiamente dalla critica nel corso degli anni.

In seguito alla rottura con la Capitol e alla creazione della Brother Records, la band andò incontro a una serie di difficoltà che portano alla fine della leadership creativa di Brian Wilson e, di fatto, alla fine del periodo d’oro del gruppo.

Strumenti musicali chitarra, tastiera, batteria – notiziemusica.it

Gli anni Settanta furono un periodo difficile per l’artista, che iniziò ad assumere droga e cadde rapidamente in depressione. Le cronache narrano una serie di aneddoti bizzarri su questa fase della sua vita: pare che passasse le giornate davanti alla televisione, piangendo per il telefilm Flipper, mangiando solo bistecche e gamberetti.

Addirittura, si dice che avesse fatto mettere all’interno della propria abitazione della sabbia per potersi lasciare ispirare, immergendovi i piedi, mentre componeva al piano. Per cercare di aiutarlo, la moglie decise durante il decennio di chiamare lo psichiatra Eugene Landy che, nel corso di tutto il decennio, aiutò Brian a riprendersi, accompagnandolo fino alla ‘rinascita’, culminata con il rientro nei Beach Boys per il Live Aid del 1985.

Tre anni dopo, l’artista decise d’intraprendere la carriera solista. Il suo primo album uscì nel 1988 ma non ottenne il successo sperato. Tra gli anni Novanta e gli anni Duemila, con alterne fortune, continuò comunque il proprio percorso individuale, trovando anche il coraggio di tornare a esibirsi dal vivo nel 1998. Dopo una reunion dei Beach Boys nel 2011, negli ultimi anni aveva proseguito la propria carriera solista ottenendo ottimi risultati grazie anche alle tante collaborazioni di prestigio.

Brian Wilson: la morte

L’11 giugno 2025 la famiglia di Brian Wilson ha sconvolto il mondo intero, annunciando l’improvviso decesso dell’ex genio dei Beach Boys con un annuncio sui social: “Siamo affranti nell’annunciare che il nostro amato padre è morto. Non ci sono parole, ora. Vi preghiamo di rispettare la nostra privacy in questo momento di lutto per la nostra famiglia. Sappiamo che il mondo intero condivide il nostro dolore“.

Non sappiamo quali siano le cause del decesso, avvenuto all’età di 82 anni. Dopo la scomparsa di Melinda, moglie e manager, anche a causa di una forma di disturbo neurocognitivo, negli ultimi anni Wilson era stato dichiarato incapace di gestirsi autonomamente.

La discografia da solista in studio

1988 – Brian Wilson

1995 – I Just Wasn’t Made for These Times

1995 – Orange Crate Art (con Van Dyke Parks)

1998 – Imagination

2000 – Live at the Roxy Theatre

2002 – Pet Sounds Live

2004 – Gettin’ in Over My Head

2004 – Brian Wilson Presents Smile

2005 – What I Really Want for Christmas

2008 – That Lucky Old Sun

2010 – Brian Wilson Reimagines Gershwin

2011 – In the Key of Disney

2015 – No Pier Pressure

2021 – At My Piano

La vita privata di Brian Wilson: moglie e figli

Brian è stato sposato dal 1965 al 1979 con Marilyn Rovell, la donna che gli ha ‘salvato la vita’ affidandolo alle cure del dottor Landy. Dalla loro unione sono nati Carnie e Wendy, le prime figlie del cantautore. Dal rapporto con Melinda Ledbetter, sposata nel 1995, sono invece nati Daria Rose, Dylan, Dash Tristan, Delanie Rae e Dakota Rose.

Sai che…

– Brian Wilson era alto 1 metro e 88.

– A circa due anni sentì per la prima volta la Rapsodia in blu di George Gershwin. Un ascolto che gli aprì la mente.

– Dove viveva Brian? La sua residenza è stata per tanti anni in California, a Beverly Hills.

– Il patrimonio netto dell’ex Beach Boys era stimato sui 75 milioni di dollari.

– Da bambino gli venne diagnosticato un calo d’udito all’orecchio destro. La causa di questa menomazione non fu mai chiarita.

– Nel 2010 collaborò con Zucchero come corista nella canzone Chocabeck.

– Con i Beach Boys è stato introdotto nella Rock and Roll Hall of Fame nel gennaio 1988.

– Su Instagram Brian Wilson ha un account ufficiale da decine di migliaia di follower.

Se vuoi ascoltare le migliori canzoni di Brian Wilson, ecco una playlist presente su Spotify: