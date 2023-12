Dalla prima sconfitta durante una battaglia di Freestyle al suo misterioso arresto: ecco le curiosità su Ghali.

Nato il 21 maggio del 1993 a Milano sotto il segno del Toro, Ghali (nome d’arte di Ghali Amdouni) è uno dei volti più importanti della scena rap italiana. Come si può intuire dal nome, le sue origini sono tunisine, sebbene la sua infanzia sia stata trascorsa nel quartiere di Baggio. Oggi non c’è radio che non passi le sue canzoni, ma scopriamo tutte le curiosità sulla vita dell’artista.

Chi è Ghali: biografia e carriera

La storia del “Ghali cantante” comincia fra i banchi di scuola. Il ragazzo non ama le regole e rifiuta l’autorità, e per questo la sua carriera scolastica procede a fatica. Ma sono anche gli anni del vero amore, quando Ghali si imbatte nel film di uno dei rapper più importanti al mondo. Pariamo di 8 Mile di Eminem, una vera e propria folgorazione.

Da lì comincia a registrare le prime canzoni in cameretta, rappando tutto il giorno e cercando di non farsi sentire dalla madre, soprattutto per quanto riguarda le parolacce. Sembra infatti che il neo rapper cercasse di cantare il più piano possibile così da non fargliele sentire.

E così il giovane ribelle troverà finalmente la sua valvola di sfogo: la musica. Le sue prime esperienze, tuttavia, non sono così positive, a cominciare dalle prime sfide di freestyle. La prima volta in assoluto rimane addirittura in silenzio davanti al pubblico, terrorizzato.

Ma Ghali non si arrende e continua a provare, finché non comincia ufficialmente la sua carriera. Nel 2011 fonda la sua band, i Troupe D’Elite, ma il suo nome d’arte è un altro: Fobia. In questo periodo si fa notare da alcuni dei più grandi esponenti della scena, da Fedez a Gué Pequeno. Quest’ultimo lo mette in contatto con Tanta Roba, la sua etichetta. La prima telefonata è però molto simile alla sua prima esibizione. Il cantante, infatti, emozionatissimo per aver ricevuto una chiamata da Gué, rimane zitto e attacca il telefono. Insomma… proprio un brutto vizio.

Nel 2015 cambia il suo nome e diventa ufficialmente Ghali. Comincia così la carriera solista, le prime critiche e… i primi arresti. Proprio così, durante le riprese del videoclip Mamma, girato in Tunisia, il cantante scrive sui social un post piuttosto ironico:

“Ci hanno appena arrestati durante le riprese del nuovo video e vi sto scrivendo da una caserma di un quartiere qui a Tunisi. Ciò che mi rasserena è che certe riprese le abbiamo già salvate sul pc… Ora vediamo che succede, paura non ne abbiamo. Per la musica questo & altro. Un abbraccio G.“

Alla fine tutto si è risolto, sebbene ancora non siano stati chiariti i motivi dell’arresto. Da quel momento, comunque, di strada il trapper ne ha fatta, fino al successo nel panorama mainstream con il singolo Cara Italia, utilizzato anche in un noto spot pubblicitario e in grado di trascinare al successo l’album DNA.

Cosa fa oggi Ghali?

Dopo aver trovato grandi successi con i primi due album, nel 2022 è tornato a pubblicare un disco svolta, con sonorità prese dai Paesi del Nord Africa: Sensazione ultra. Nel 2023 ha collaborato con diversi grandi nomi della scena rap, per poi lanciare sul finire di novembre il suo quarto album, Pizza Kebab Vol. 1.

Il 3 dicembre 2024 è stato annunciato da Amadeus tra i protagonisti nel cast dei cantanti del Festival di Sanremo 2024. Per Ghali si tratta di una prima volta in gara, non di una prima volta assoluta sul palco dell’Ariston, avendo già partecipato da ospite.

Ghali: la discografia in studio

2017 – Album

2020 – DNA

2022 – Sensazione ultra

2023 – Pizza Kebab Vol. 1

La vita privata di Ghali: chi è la fidanzata?

Per quanto riguarda l’amore, Ghali è stato fidanzato per diverso tempo con la modella Mariacarla Boscono, ma la loro storia è finita dopo qualche anno. Dal 2022 ha iniziato una nuova storia con Camilla Venturini, una ragazza di Brescia che ha fondato con la sorella un marchio di moda. Tuttavia nella sua vita c’è una persona ancora più importante: la mamma!

Per Ghali, Mamma non è solo una canzone, bensì una persona davvero speciale. Pare infatti che l’artista sia davvero legato a sua madre, e lo dimostra il fatto che sia citata in tantissime canzoni. Il motivo è semplice, e lo ha ammesso lui stesso durante diverse interviste: quando scrive, è una delle prime cose che gli viene in mente. Insomma, proprio un bel rapporto con la sua Habibi, che significa proprio amore mio. Ecco le sue parole in merito, riportate da LadyBlitz:

«Habibi significa “amore mio”, si può dire a una donna ma anche a un amico o al cane: per ora non c’è una fidanzata nella mia vita, l’unica habibi è mia madre. Se ci fosse una ricetta per fare successo, l’amore che ho per lei sarebbe l’ingrediente principale».

Inoltre, pare che il cantante abbia anche un amico immaginario di nome Jimmy, che lo consiglierebbe su diverse cose, fra cui anche il suo look e la lunghezza dei suoi dread! Di certo un’amicizia singolare, nata durante il periodo della sua infanzia, quando il cantante non aveva fratelli e si ritrovava in stanza da solo a parlare con lui. Da lì la promessa a Jimmy che se mai fosse diventato famoso, lo sarebbe diventato anche lui… e così è stato!

Di seguito il video di Habibi:

Sai che…

– Ghali è alto 1 metro e 94.

– Come per molti altri personaggi famosi, una delle ricerche più effettuate sul web è quella per sapere se Ghali sia morto.

– Dove abita Ghali? Il rapper abita a Milano, dove ha da non molto comprato casa.

– Non sappiamo quanto guadagni dalla sua carriera nel mondo della musica.

– Su Instagram Ghali ha un account ufficiale da milioni di follower. Anche su TikTok ha un profilo ufficiale molto seguito.

Se vuoi ascoltare le migliori canzoni di Ghali, ecco una playlist presente su Spotify:

