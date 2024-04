Tutto su Baby K, la popstar lanciata da Tiziano Ferro

Baby K: la carriera, la vita privata e le curiosità sulla cantante di tormentoni come Roma-Bangkok e Da zero a cento.

Da rapper a reginetta dell’estate, il passo è stato breve nella carriera di Baby K. Cresciuta nell’ambiente dell’hip hop duro e puro, è riuscita a scoprire la sua grande vena da popstar grazie anche all’aiuto di uno scopritore di talenti vero, Tiziano Ferro. Andiamo a ripercorrere la sua carriera e a scoprire alcune curiosità sulla carriera e la vita privata della cantante di Fino al blackout. A partire dal suo singolare luogo di nascita…

Chi è Baby K: biografia e carriera

Claudia Judith Nahum è nata a Singapore il 5 febbraio 1983 sotto il segno dell’Aquario. Vive i primi anni della sua vita a Giacarta, prima di trasferirsi a Londra e infine, a 17 anni, a Roma. Frequenta durante il soggiorno inglese la Harrow School of Young Musicians e riesce grazie a questa esperienza a intraprendere un primissimo tour in Europa già durante l’adolescenza.

Baby K

Nel 2000 viene scelta per condurre alcuni programmi radiofonici dedicati alla musica hip hop. Fa quindi il suo debutto in musica nel 2007, collaborando con il rapper Amir nella canzone Non siete pronti. Si tratta solo dell’inizio di numerose collaborazioni anche di alto profilo nella scena hip hop, come quella con Bassi Maestro.

Dopo una serie di EP di discreto successo, esce nel 2013 per la Sony il suo primo album, Una seria, prodotto da Michele Canova e Tiziano Ferro. Se il suo primo singolo passa sotto silenzio, il secondo, in duetto con Tiziano, ottiene un ottimo successo. S’intitola Killer, ed è a tutti gli effetti la prima hit di Baby K e Tiziano Ferro insieme:

L’inizio della sua svolta verso sonorità più fresche e meno legate all’hip hop si deve al cambio di produzione. Il suo secondo album, Kiss Kiss Bang Bang vede infatti in cabina di regia Takagi e Ketra. A trascinare questo disco è una super hit firmata, tra gli altri, da Federica Abbate: Roma-Bangkok, in featuring con Giusy Ferreri.

Ad oggi è il suo singolo di maggior successo, con ben 9 dischi di platino accumulati. Ormai divenuta una star nazionale e non solo, Baby K si prende il titolo di reginetta dell’estate lanciando un anno dopo un nuovo singolo di grandissimo successo, Voglio ballare con te:

La storia si ripete nel 2018 con il lancio di Da zero a cento, che anticipa l’uscita del suo terzo album in studio, Icona. Nonostante la fortuna dei singoli, il disco ottiene una eco minore. Ciò non vuol dire che la carriera di Baby K sia già in fase calante. Nel 2019 si è infatti ripresentata con un altro singolo dedicato all’estate, la ‘sua’ stagione: Playa. E anche nell’anno più difficile per tutti noi, il 2020, ci ha regalato un tormentone importante: Non mi basta più, in collaborazione addirittura con l’imprenditrice digitale Chiara Ferragni.

Cosa fa oggi Baby K?

Dal tormentone lanciato con l’influencer più famosa d’Italia, la carriera di Baby K ha preso una piega non prevedibile. Per quanto abbia lanciato nel corso degli ultimi anni diversi tormentoni, non è più riuscita a ripetere il successo del passato.

Ci ha riprovato con vari brani, da Mohicani con i Boomdabash, a Non dire una parola con Alvaro Soler, fino ad arrivare a Bolero con Mika, senza più centrale la ‘viralità’. Senza arrendersi, si è rilanciata nel 2024 lanciando l’ennesimo singolo: Fino al blackout.

Baby K: la discografia in studio

2013 – Una seria

2015 – Kiss Kiss Bang Bang

2018 – Icona

2021 – Donna sulla Luna

La vita privata di Baby K: chi è il fidanzato

Nei suoi primi anni di carriera Baby K è stata fidanzata con il rapper Amir, proprio l’artista con cui ha collaborato per prima. La loro relazione non è però durata a lungo, e successivamente pare che Claudia abbia convissuto con un ragazzo misterioso per un certo periodo…

Dopo la sua ultima relazione, durata per qualche anno Claudia Nahum ha dichiarato nel 2019 di essere tornata single. Continua però a essere in cerca di un amore che le dia stimoli ed energie. In un’intervista a Vanity Fair ha dichiarato che vorrebbe un uomo tranquillo, sicuro di sé e dotato di un umorismo intelligente, con cui sognare una famiglia, con uno o due figli. E forse lo ha trovato in Edoardo Dionea Cicconi.

Chi è Edoardo Dionea Cicconi, il fidanzato di Baby K

L’attuale fidanzato di Cicconi (nato a Roma nel 1985) è un artista di professione, con tanto di sito internet ufficiale (dioneda.net).

Paparazzato per la prima volta con la cantante nel 2021, è uscito allo scoperto con la sua amata Claudia nei mesi successivi. I due non si sono più nascosti e hanno anzi pubblicato diversi scatti insieme sui social.

Sai che…

– Baby K è alta 1 metro e 62.

– Il suo esotico luogo di nascita lo si deve alla professione del padre, un geofisico.

– Ha preso parte nel 2011 all’Hip Hop TV Birthday Party, aprendo ad artisti come Marracash e Gué Pequeno.

– Ha aperto anche una data italiana della celebre star della musica rap americana Nicki Minaj.

– Come si pronuncia il suo nome? Baby Key.

– Dove vive Baby K? A quanto pare a Milano.

– Non conosciamo i suoi guadagni e il suo patrimonio.

– Il suo video di Roma-Bangkok è stato il primo nella storia della musica italiana a raggiungere i 100 milioni di views su YouTube.

– Su Instagram Baby K ha un account ufficiale da migliaia di follower. Anche su TikTok ha un account ufficiale molto seguito.

Se vuoi ascoltare le migliori canzoni di Baby K, ecco una playlist presente su Spotify:

