Alla scoperta di Giusy Ferreri: dalla sindrome di Wolff-Parkinson-White al successo, passando per i suoi trascorsi da cassiera.

Giuseppa Gaetana Ferreri, meglio nota semplicemente come Giusy Ferreri (18 aprile 1979 sotto il segno dell’Ariete) è una pioniera dell’epoca dei talent. A un passo dall’abbandonare il sogno di diventare una cantante, Giusy ha trovato la svolta grazie alla partecipazione alla prima edizione italiana di X Factor. Scopriamo insieme alcune curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata.

Chi è Giusy Ferreri: biografia e carriera

Giusy Ferreri è nata a Palermo. Trasferitasi presto con la famiglia ad Abbiategrasso, in provincia di Milano, cresce con la passione per il canto. Il timbro della sua voce piace già da giovanissima e per questo motivo decide d’iscriversi a una scuola di canto.

Giusy Ferreri

In pochi sanno che il suo esordio musicale risale al 2005: il brano è Party, il nome d’arte scelto dalla cantante è quello di Gaetana, il suo secondo nome. Una scelta non proprio fortunata dal punto di vista commerciale.

Si trasferisce in provincia di Milano per avvicinarsi al cuore pulsante del mondo della musica ma, come spesso accade, gli inizi sono difficili e soprattutto poco remunerativi. Per guadagnarsi da vivere lavora come cassiera all’Esselunga (quello di via Ripamonti, a Milano) ma non dimentica il suo sogno nel cassetto: fare la cantante. Riesce anche a firmare un contratto con la Warner che però non crede in lei e decide di rescindere l’accordo.

Giusy Ferreri, X-Factor e il grande successo

Si concede un’ultima occasione nel 2008 quando decide di sostenere i provini per la prima edizione di X Factor. Nonostante il grande successo di Non ti scordar di me, Giusy Ferreri non vincerà, ma la sua carriera da professionista è ormai iniziata. Il grande sogno è finalmente coronato.

Gli anni del successo

Dopo aver raggiunto il palco di Sanremo, la cantante si è imposta all’attenzione dei pubblico italiano come regina dell’estate. Il primo grande successo è Roma-Bangkok del 2015, brano con la rapper Baby K che le permette di conquistare addirittura il disco di diamante. Successivamente resta in auge con Volevo te e nel 2018 s’impone ancora una volta come voce principale del singolo Amore e capoeira di Takagi & Ketra.

L’exploit frutto della collaborazione con il noto duo di producer è continuato anche nel 2019 con il brano Jambo, mentre nel 2020 ha unito la sua voce a quella di Elettra Lamborghini nel singolo La Isla.

Che fine ha fatto Giusy Ferreri?

Continua a essere una delle voci più apprezzate dagli italiani, e nel novembre 2023 ha prestato la sua voce al brano Il meglio di te, inserito nella colonna sonora dell’omonimo film di Fabrizio Maria Cortese.

Giusy Ferreri: la discografia in studio

2008 – Gaetana

2009 – Fotografie

2011 – Il mio universo

2014 – L’attesa

2017 – Girotondo

2022 – Cortometraggi

La vita privata di Giusy Ferreri: marito e figli

Il compagno di Giusy Ferreri è il geometra Andrea Bonomo. La loro è una relazione storica, consolidata nel tempo. Andrea condivide con Giusy la passione per la musica. Anche lui infatti è un cantante, o meglio, ha iniziato la sua carriera come cantante partecipando al Festival di Sanremo nel 2008, poi ha appeso il microfono al chiodo. Ma non la penna.

Andrea è uno dei principali autori italiani e ha scritto diverse canzoni per artisti del calibro di Eros Ramazzotti, Nek, Emma Marrone e Alessandra Amoroso. Insomma, uno dei registi invisibili del pop italiano.

Giusy Ferreri e Andrea Bonomo sono diventati genitori ‘a sorpresa’ nel 2017. A dare il lieto annuncio è stata proprio la stessa cantante con un post pubblicato sui suoi canali social a poche settimane dall’inizio del Festival di Sanremo al quale avrebbe preso parte con la canzone Fa talmente male, piazzatasi al ventesimo posto nella classifica finale.

“L’ho scoperto due settimane prima di partire per Sanremo – ha dichiarato Giusy Ferreri in un’intervista riportata da lifestar.it. Se questa gravidanza è arrivata nell’anno in cui dovevo concentrarmi con tutta me stessa sulla carriera, un motivo c’è. Non ci pensavo e non me l’aspettavo. Per me la gravidanza era materia totalmente tabù, a parte le nausee, non avevo ben chiaro che cosa potesse succedere fisiologicamente.”

Lo ha poi scoperto la cara Giusy, quando il 10 settembre 2017 è nata la sua dolce Beatrice. Una bambina che le ha cambiato la vita in meglio, facendola diventare una persona nuova.

Sai che…

– Qual è la malattia di Giusy Ferreri? All’età di otto anni le viene diagnosticata la sindrome di Wolff-Parkinson-White, un problema cardiaco che riuscirà a superare solo a ventuno anni in seguito a due operazioni chirurgiche.

– Nel 2018 è stata insegnante di Amici di Maria De Filippi.

– Cosa è successo a Giusy Ferreri? Perché Giusy Ferreri non canta più? In molti se lo chiedono, ma in realtà la cantante non ha rinunciato alla sua carriera, scegliendo però di dedicarsi solo a progetti davvero interessanti.

– Giusy Ferreri è alta 1 metro e 55.

– Le piace cantare i tormentoni ma ha ammesso di non aver mai amato le canzoni estive!

– Da adolescente ascoltava di tutto, grazie al padre che le ha trasmesso una passione per la musica senza limiti. Addirittura a un concorso canoro per bambini chiese di cantare un brano di Alan Parsons.

– Dove vive Giusy Ferreri? Pare che la cantante abiti con la famiglia a Vigevano.

– Non conosciamo i suoi guadagni ad oggi, ma quando ha vinto il X Factor ha firmato un contratto da 300mila euro.

– Ha dichiarato di essere rimasta amica di Simona Ventura.

– Su Instagram Giusy Ferreri ha un account ufficiale da centinaia di migliaia di follower.

Per chi vuole ascoltare i più grandi successi dell’artista, ecco invece la playlist di Giusy Ferreri di Spotify:

Riproduzione riservata © 2023 - NM