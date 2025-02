Chi è Goran Bregovic, a Sanremo con Olly per cantare De André

Goran Bregovic: la carriera, la vita privata e tutte le curiosità sul cantautore bosniaco protagonista a Sanremo.

Grande nome della musica folk cantautorale dei Balcani, Goran Bregovic non è un personaggio nuovo al mondo dello spettacolo italiano. A regalargli un ritorno di notorietà è stata però la sua decisione di partecipare al Festival di Sanremo 2025 nella serata dei duetti con un giovane talento come Olly. Scopriamo insieme alcune curiosità sulla carriera e la vita privata dell’artista nativo di Sarajevo.

Chi è Goran Bregovic: biografia e carriera

Goran Bregovic è nato a Sarajevo il 22 marzo 1950 sotto il segno dell’Ariete. Figlio di una donna serba e di un uomo croato, dopo il divorzio dei genitori si è trasferito con la madre nella zona della capitale bosniaca a maggioranza musulmana. In questo modo è potuto entrare in contatto con diverse culture, nazionalità e religioni presenti in quel pezzo di penisola balcanica.

Appassionato di musica fin da bambino, studia inizialmente il violino presso una scuola della sua città. Viene però espulso per mancanza di talento. Anche per sollevargli il morale dopo questa delusione, la madre decide di regalargli una chitarra. Una scelta che si rivelerà decisiva.

Bassista nella band scolastica Izohipse e poi nei Bestije, a sedici anni Goran decide di diventare un musicista e comincia a suonare musica folk in un bar di Konjic, arrotondando con lavori di edilizia e distribuzione di quotidiani.

In questo periodo viene notato dal musicista Zeljko Bebek, che lo invita a unirsi ai suoi Kodeksi. Con questa band diventa famoso a Dubrovnik e sulla costa dalmata in generale, e riesce a conquistare per la prima volta anche il pubblico italiano, esibendosi in particolare per un periodo a Napoli.

Con il passare del tempo il gruppo subisce cambiamenti, Bregovic passa alla chitarra e per un periodo la band viene chiamata a fare da spalla anche ai Pooh per alcune date napoletane.

A causa di alcuni ulteriori cambiamenti di formazione, la band decide di sciogliersi nei primi anni Settanta. Goran continua però a sognare di imporsi nel mondo della musica ed entra in un nuovo gruppo, gli Jutro, poi diventati Bijelo Dugme.

A sorpresa, con questa formazione il musicista nativo di Sarajevo ottiene un grandissimo successo. I Bijelo si impongono come il gruppo più famoso della Jugoslavia tra gli anni Settanta e gli anni Ottanta, prima di sciogliersi nel 1989.

Chiusa anche quest’esperienza, Bregovic decide di cambiare vita, diventando un compositore di colonne sonore per film. Un nuovo tipo di professione che gli permette di raggiungere il successo a livello internazionale, grazie anche al suo lavoro per il film Il tempo dei gitani di Emir Kusturica.

Grazie alla collaborazione con il regista bosniaco, Bregovic si impone come uno dei compositori più affermati, come dimostrato dal suo lavoro su film importanti come La regina Margot di Patrice Chéreau e Underground dello stesso Kusturica.

Protagonista assoluto del mondo della musica balcanica a livello internazionale, nel nuovo millennio ha l’occasione di partecipare anche all’Eurovision Song Contest, anche se solo come autore della canzone Ove je balkan, portata in gara nel 2009 da Milan Stankovic per la Serbia.

Nel 2012 per la prima volta partecipa al Festival di Sanremo accompagnando con la sua orchestra Samuele Bersani nell’esecuzione di Romagna mia. Maestro concertatore della Notte della Taranta nel 2012, negli anni più recenti ha continuato la sua carriera di compositore alternando grandi successi a progetti di tono minore.

Cosa fa oggi Goran Bregovic

Nel 2025 è stato invitato nuovamente al Festival di Sanremo, anche questa volta nella serata dei duetti e delle cover. In particolare, lo ha voluto con sé Olly per interpretare Il pescatore di Fabrizio De André con la Wedding and Funeral Band.

La vita privata di Goran Bregovic: moglie e figli

Goran è sposato da molti anni con Dženana Sudžuka. Dalla loro unione sono nate le figlie Ema, Una e Lulu. Ha avuto anche un’altra figlia, Željka, concepita durante una relazione con una ballerina di un night club di Sarajevo durante gli anni dell’università.

Sai che…

– Il padre faceva parte dell’Armata Popolare Jugoslava, le milizie partigiane che si opposero alle forze dell’Asse guidate dal maresciallo Tito.

– Lo zio gli impedì di iscriversi alla scuola delle belle arti di Sarajevo perché “piena di omosessuali”. In generale, Goran non fu comunque un ottimo scolaro e venne anche espulso da un istituto tecnico per cattiva condotta.

– In passato è stato accusato di ‘rubare’ la musica zigana e popolare dei Balcani per presentarla come una propria creazione.

– Vive a Parigi, mentre suo fratello Predrag si è stabilito da tempo a New York.

– Non conosciamo il suo patrimonio e i suoi guadagni.

– Su Instagram ha un account da decine di migliaia di follower. Anche su TikTok è presente con un account non ufficiale.

