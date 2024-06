Chi è Aiello, il cantante di Talete

Aiello: la carriera, la vita privata e le curiosità sul cantante di Arsenico protagonista anche a Sanremo nel 2021.

La musica cantautorale ha ottenuto una nuova fama negli ultimi anni, portando alla ribalta anche artisti molto interessanti. Uno di questi è Aiello, talento calabrese che ha avuto il merito di utilizzare per primo le storie di Instagram… per un videoclip. Andiamo a scoprire alcune curiosità su questo cantautore dalla storia molto particolare.

Chi è Aiello: biografia e carriera

Antonio Aiello è nato a Cosenza il 26 luglio 1985 sotto il segno del Leone. Cresciuto a pane e rhythm and blues, inizia a studiare prima pianoforte, poi violino, dall’età di 10 anni. A 16 si dedica al canto e comincia a esibirsi per le prime volte in pubblico, trovando anche l’ispirazione per comporre le sue prime canzoni.

Con gli anni prende forma in lui la volontà di mescolare l’amore per il soul con quello per melodie più fresche, di stampo pop rock. Prova ad arrivare sul palco di Sanremo nel 2011, ma si ferma alle audizioni, arrivando comunque tra i primi 50 su oltre 700 cantanti. Senza arrendersi, prende e parte per l’Australia, alla ricerca di contaminazioni con culture differenti. Vive per diversi mesi a Sydney e suona con una band locale proponendo un repertorio di pezzi italiani e inglesi.

Forte di questa esperienza, torna a Roma e decide di impegnarsi con tutte le sue forze per raggiungere il successo in musica. Il suo primo singolo, Riparo, viene trasmesso in diverse radio italiane. Lancia quindi il suo EP Hi-Hello, prodotto a Daniele Sinigallia, e vive l’esperienza di Deejay on Stage. Negli ultimi anni ha raggiunto una certa maturità ed è arrivato a sviluppare un cantautorato che unisce indie, pop e R&B. Emblema di questo nuovo corso della sua vita è il brano Arsenico.

La particolarità di questa canzone sta anche nel suo video, una raccolta di storie di Instagram che ha per protagonista una ragazza, Emma. Dopo il successo del singolo, l’artista calabrese ha pubblicato la sua prima fatica sulla lunga distanza: Ex voto.

Dopo questo grandissimo successo la sua carriera viene proiettata in un’altra dimensione, e mese dopo mese Aiello aumenta il numero dei suoi fan e ascoltatori. Nel 2020 è stato annunciato come uno dei grandi protagonisti del Festival di Sanremo 2021 con il brano Ora, estratto dall’album Meridionale.

Cosa fa oggi Aiello

Dopo quell’esperienza, si è preso del tempo per lavorare sulla sua musica e nel 2023 ha avuto l’onore di scrivere una canzone per Laura Pausini. Nello stesso anno ha pubblicato il suo terzo album, Romantico, e nel 2024 è tornato in rotazione radiofonica con il singolo Talete, primo passo verso un nuovo progetto discografico.

Aiello: la discografia in studio

2019 – Ex voto

2021 – Meridionale

2023 – Romantico

La vita privata di Aiello: chi è la fidanzata

Nonostante sia piuttosto riservato per quanto riguarda la sua vita sentimentale, Aiello si è ritrovato più volte al centro di storie di gossip. Qualche anno fa è stato, ad esempio, accostato dalla rivista Chi a Laura Torrisi, attrice ed ex moglie di Leonardo Pieraccioni. In realtà tra i due ci sarebbe stata semplice amicizia e un eccesso di passione, senza sfociare in una vera relazione.

In realtà ufficialmente ha più volte dichiarato di essere single, e nel 2023 ha svelato di non essere nemmeno innamorato. Pochi mesi prima era stato peraltro accostato anche ad Alessandra Amoroso, ma tra i due sembra non ci sia stato nulla.

Sai che…

– Tra i suoi miti dell’infanzia e dell’adolescenza ci sono i vari Barry White, Stevie Wonder, Whitey Houston e tutte le altre icone della black music.

– Pur essendo calabrese di origini, Aiello vive ormai da diversi anni a Roma.

– Non conosciamo i suoi guadagni e il suo patrimonio.

– Si è diplomato al liceo scientifico con il massimo dei voti, prima di raggiungere la laurea triennale in scienze della comunicazione presso l’Unical e la magistrale in Economia alla Luiss Guido Carli.

– Su Instagram ha un account da migliaia di follower. Ha un account ufficiale anche su TikTok.

