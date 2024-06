Chi è Laura Marzadori, la violinista-influencer

Laura Marzadori: la carriera, la vita privata e le curiosità sulla violinista bolognese famosa anche come influencer.

Può una violinista diventare anche un’influencer? La risposta è affermativa. Lo dimostra la storia di Laura Marzadori, nota violinista bolognese che ha raggiunto un grandissimo successo sia nel campo delle arti che in quello della moda, diventando la vera influencer della musica classica. Andiamo a scoprire alcune curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata.

Chi è Laura Marzadori: la biografia e la carriera

Nata a Bologna nel 1989, il 9 gennaio, sotto il segno del Capricorno, Laura è delle migliori violiniste italiane. La sua carriera è iniziata subito alla grande, con la vittoria a 18 anni del più importante premio violinistico italiano, il città di Vittorio Veneto. Dopo aver conquistato tanti altri riconoscimenti, ha iniziato a esibirsi nei teatri più importanti del mondo, tra cui anche la Scala di Milano.

Viola e violino

Nel 2007 Laura Marzadori e le sorelle Sara e Irene hanno fondato un trio, raggiungendo una platea ancora più ampia. Ha avuto modo di esibirsi anche in televisione con un grande della nostra musica, il pianista jazz Stefano Bollani, diventando una delle musiciste classiche più seguite al mondo, grazie anche al suo lavoro come star social e della moda.

Cosa fa oggi Laura Marzadori

Protagonista in televisione come ospite del programma televisivo di Stefano Bollani, nel 2023 ha preso parte come ospite al Festival di Sanremo nella serata delle cover, esibendosi con Lazza ed Emma Marrone nella reinterpretazione del brano La fine di Nesli.

La vita privata di Laura Marzadori: chi è il fidanzato

Non conosciamo molti dettagli sulla sua vita sentimentale. Sappiamo che è fidanzata da tanti anni con Eugenio Silvestri, a sua volta musicista. Di lui sappiamo che suona da quando aveva cinque anni, inizialmente il pianoforte, e che è diventato nel corso degli anni anche la Viola della Scala.

Sai che…

– Laura Marzadori è anche un’appassionata di moda, e si definisce influencer della musica classica.

– Non sappiamo chi siano i suoi genitori.

– Laura è anche una talentuosa scrittrice e ha esordito con il romanzo L’altra metà delle note.

– Da qualche anno vive a Milano.

– Non conosciamo il suo patrimonio e i suoi guadagni.

– Ha sofferto per dei disturbi dell’alimentazione.

– Su Instagram ha un account da oltre centinaia di migliaia di follower. Spesso pubblica anche sue foto da piccola che sciolgono il cuore dei suoi fan. È presente con un account anche su TikTok.