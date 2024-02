Chi è Stefano Bollani, il pianista jazz più amato d’Italia

Stefano Bollani: la carriera, la vita privata e tutte le curiosità sul pianista jazz milanese che ha conquistato il mondo intero.

Pianista jazz innanzitutto. Ma anche compositore, cantante, scrittore, attore, umorista. Insomma, Stefano Bollani è un vero showman a 360°, un artista dal talento poliedrico e indubitabile, in grado di conquistare milioni di fan e soprattutto la stima e il rispetto di alcuni degli artisti più famosi, importanti e amati al mondo. Andiamo a scoprire alcune curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata.

Chi è Stefano Bollani: biografia e carriera

Stefano Bollani è nato a Milano il 5 dicembre 1972 sotto il segno del Sagittario. Cresciuto in diverse città italiane a causa del lavoro dei genitori, studia pianoforte dall’età di 6 anni a Firenze, e a 15 anni inizia a esibirsi come un professionista. Si diploma nel 1993 al Conservatorio Luigi Cherubini e dopo una breve esperienza come turnista in ambito pop si dedica al jazz dalla metà degli anni Novanta.

Stefano Bollani e Valentina Cenni

A cambiare il corso della sua carriera è l’incontro con Enrico Rava, trombettista e compositore con cui inizia un sodalizio che lo porta a calcare i palchi di tutto il mondo e a incidere oltre quindici album, a partire da Certi angoli segreti del 1998.

Nel corso di tutta la sua carriera avrà modo di spaziare dal pop più commerciale (ma non per questo meno sofisticato) alla musica classica, dedicandosi con grande passione a ogni varietà di jazz pubblicando una serie incredibile di album, collaborando con alcuni dei nomi più importanti del panorama internazionale e italiano.

Cosa fa oggi Stefano Bollani?

Continua imperterrito nel suo percorso privo di ostacoli. Spaziando dalla musica all’editoria, dalla radio alla televisione. Dal settembre 2023 lo abbiamo rivisto ad esempio su Rai 3 come protagonista di Via dei matti n°0 con Valentina Cenni.

Ecco un suo omaggio a Mina nel corso di una puntata di Una storia da cantare:

Stefano Bollani: la discografia in studio

1998 – Gnòsi delle fànfole

1999 – L’orchestra del Titanic

1999 – Mambo italiano

2000 – Abbassa la tua radio

2001 – Il cielo da quaggiù

2002 – Black and Tan Fantasy

2002 – Les fleurs bleues

2002 – Volare

2003 – Falando de amor

2003 – Smat Smat

2004 – Concertone

2004 – Ma l’amore no

2004 – Mi ritorni in mente

2005 – Gleda

2006 – Piano solo

2006 – I visionari

2007 – Francis Poulenc

2007 – I’m in the Mood for Love

2008 – BollaniCarioca

2008 – Omaggio alle occasioni perdute

2009 – Stone in the Water

2010 – Gershwin: Rhapsody in Blue

2011 – Big Band!

2012 – Sounds of the 30s

2012 – Irene Grandi & Stefano Bollani

2014 – Joy in Spite of Everything

2015 – Arrivano gli alieni

2016 – Napoli Trip

2018 – Que bom

2020 – Piano variatons on Jesus Christ Superstar

2022 – Via dei matti n° 0

2023 – Blooming

La vita privata di Stefano Bollani: moglie e figli

Non si conoscono molti dettagli sulla sua vita sentimentale. Ha avuto una moglie, la cantante Petra Magoni, e dalla loro relazione sono nati i suoi due figli, Frida e Leone. Dopo la separazione ha iniziato una storia molto seria con l’attrice Valentina Cenni.

Come dichiarato in un’intervista, i due si sono incontrati per la prima volta in aeroporto grazie a Marisa Laurito. Da allora non si sono più lasciati, e anzi si sono sposati ben tre volte.

Sai che…

– Qual è la malattia di Stefano Bollani? Fortunatamente gode di buona salute, ma la moglie Valentina ha dovuto affrontare una patologia piuttosto grave.

– Nel corso della sua lunga e invidiabile carriera ha suonato con leggende come Gato Barbieri, Chick Corea, Richard Galliano, Bobby McFerrin, Pat Metheny, Caetano Veloso e tanti altri ancora.

– Si è esibito con numerose orchestre sinfoniche, tra cui la Filarmonica della Scala, l’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia di Roma e l’Orchestre de Paris.

– Frida, la figlia di Stefano Bollani, è cieca dalla nascita.

– Ha ricevuto una laurea honoris causa in jazz dal Berklee College of Music.

– È cittadino onorario di Napoli, oltre che Commendatore dell’Ordine al merito della Repubblica Italiana.

– Il padre è milanese, la madre veneta, mentre la sorella Manuela è nata ad Alba (Piemonte).

– Dove vive Stefano Bollani? Ha vissuto a lungo a Firenze e sembra ci si sia stabilito definitivamente anche dopo il matrimonio con Valentina.

– Non conosciamo il suo patrimonio e i suoi guadagni.

– Ha suonato in alcuni album di Raf e Jovanotti.

– Faceva parte del gruppo La Forma, con alla voce Irene Grandi.

– Artista a 360°, ha lavorato anche in radio, in televisione e ha scritto diversi libri.

– Su Instagram Stefano Bollani ha un account molto seguito e dedicato prevalentemente alla carriera.

Se vuoi ascoltare le migliori canzoni di Stefano Bollani, ecco una playlist presente su Spotify:

Riproduzione riservata © 2024 - NM