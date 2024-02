Chi è Rosita Celentano, figlia di Adriano e Claudia Mori

Rosita Celentano: la carriera, la vita privata e tutte le curiosità sulla conduttrice televisiva figlia di Adriano e Claudia Mori.

Figlia d’arte, attrice e anche conduttrice televisiva, Rosita Celentano è stata ed è ancora uno dei personaggi più amati dagli italiani. Una donna di grande talento che ha condotto il Festival di Sanremo in un’edizione passata alla storia. Andiamo a scoprire alcune curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata.

Chi è Rosita Celentano: biografia e carriera

Rosita Celentano è nata a Milano il 17 febbraio 1965 sotto il segno dell’Aquario. Figlia del grande Adriano e di Claudia Mori e sorella maggiore di Giacomo e Rosalinda, è cresciuta immersa nel mondo dello spettacolo, e ha debuttato a soli dieci anni come attrice nel film Yuppi du.

Rosita Celentano

Nel corso degli anni ha proseguito la sua carriera da attrice e ha debuttato nella metà degli anni Ottanta anche in televisione, sempre a fianco del padre nello show Fantastico 8. Dopo aver cercato fortuna anche nel mondo della musica, pubblicando il 45 giri Dal tuo sguardo in poi per il Clan Celentano, senza avere grande successo, ha fatto il suo esordio nel Festival di Sanremo in un ruolo da protagonista.

Nel 1989 è stata infatti una delle co-conduttrici nell’edizione guidata da quattro figli d’arte (accanto a lei c’erano Danny Quinn, Gianmarco Tognazzi e Paola Dominguin). Dopo questa grande esperienza, ha tentato nuovamente la strada della musica pubblicando il suo unico album, FDM, nel 1994. Ancora una volta il suo tentativo si rivela un flop.

Dalla seconda metà degli anni Novanta s’impone soprattutto come personaggio televisivo, lavorando in trasmissioni di vario genere come La domenica del villaggio, Domenica In, Music Farm e di nuovo al Festival di Sanremo nel 2005, stavolta come inviata.

Cosa fa oggi Rosita Celentano?

Sempre protagonista in televisione, seppur saltuariamente, ha lavorato in radio negli ultimi anni e nel 2023 ha pubblicato un nuovo singolo, Benedetti e clandestini. Nel 2024 ha preso parte inoltre al documentario Perché Sanremo è Sanremo?.

La vita privata di Rosita Celentano: marito e figli

Negli anni Ottanta, Rosita ha avuto una relazione con Jovanotti. Successivamente si è legata al ballerino Mario Ortiz e a un membro della famiglia Orfei, Paride. Tra le sue storie più importanti va poi ricordata quella con il principe Soldano Kunz d’Asburgo Lorena.

Nel 2017 ha quindi sposato Angelo Vaira, cinofilo di professione. Il loro matrimonio è terminato un divorzio nel 2020.

Sai che…

– Ha recitato in una puntata della soap Beautiful ambientata a Venezia.

– Oltre che attrice è anche scrittrice. Nel 2009 ha pubblicato il suo primo libro, Grazie a Dio ho le corna.

– Cosa è successo a Rosita Celentano? Fortunatamente negli ultimi tempi non ha dovuto lottare con alcuna malattia.

– Ha recitato in due video musicali, quello di La mia moto di Jovanotti e Pazzo di lei di Biagio Antonacci.

– Dove vive Rosita Celentano? Abita a Milano, la sua città natale.

– Non conosciamo il suo patrimonio e i suoi guadagni.

– Su Instagram Rosita Celentano ha un account da centinaia di migliaia di follower.

Riproduzione riservata © 2024 - NM