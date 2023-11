Shiva: la carriera, la vita privata e le curiosità sul giovane rapper milanese che ha collaborato con Sfera Ebbasta.

Shiva è uno dei rapper più talentuosi della nuova ondata. Un artista capace di mettere d’accordo fan della vecchia e della nuova generazione di amanti delle rime grazie a un flow puro e originale. Andiamo a scoprire tutte le curiosità sulla carriera e la vita privata di questo giovane artista.

Chi è Shiva: biografia e carriera

Il vero nome di Shiva è Andrea Arrigoni. Rapper lombardo nato a Legnano nel 1999, il 27 agosto, sotto il segno della Vergine ha vissuto per un breve periodo di tempo in Toscana. Proprio qui si avvicina al mondo della street art e di conseguenza della musica.

Nel 2015 pubblica un primo video su YouTube autoprodotto. Si tratta di Cotad Delusion, un brano che inizia a farlo notare agli addetti ai lavori, anche grazie per la sua capacità di esprimere uno storytelling originale.

Il suo primo lavoro sulla lunga distanza, Tempo e anima, esce nel 2017 per la Honiro. Al suo interno sono presenti brani come Corvi e Luna blu:

In questo periodo abbandona gli studi alle superiori e decide di impegnarsi totalmente sul rap. Nel 2018 arriva il suo secondo lavoro, Solo, in cui compaiono collaborazioni di alto livello come quelle con Mostro, Giaime e Nerone.

Rapper capace di mostrare una versatilità molto rara in artista di questa età. Nel 2019 ha collaborato con Night Skinny nel famoso album Mattoni, rappando nel brano Fumo 1Etto. Ha preso parte anche al Machete Mixtape 4, nel brano Walter Walzer con Dani Faiv, ma soprattutto ha fatto parlare di sé per un nuovo grande successo: Bossoli.

Arrivato al grande successo con quest’ultimo brano, sul finire del 2019 è tornato con un nuovo pezzo destinato a raggiungere le zone alte delle classifiche: Soldi in nero, in feat. con Sfera Ebbasta e con la produzione di Charlie Charles.

Forte anche di questo successo, nel 2022 è arrivato alla definitiva consacrazione grazie all’album Milano Demons. Nel 2023 ha confermato il proprio grande exploit con l’album Santana Season, seguito dal nuovo singolo Syrup:

Shiva: la discografia in studio

2017 – Tempo anima

2018 – Solo

2021 – Dolce vita

2022 – Milano Demons

2023 – Santana Season

La vita privata di Shiva: fidanzata e figli

Shiva è fidanzato da diverso tempo con Laura Maisiano, una ragazza su cui non abbiamo molte informazioni. Nel 2023 il rapper ha annunciato attraverso un post su Instagram l’arrivo del loro primo figlio, definito da lui “new prince of Milano“.

Il bambino è nato il 25 novembre, ma il rapper non ha potuto assistere all’evento essendo rinchiuso in carcere. Ha voluto però dedicargli una lettera, pubblicata sui social: “Oggi è il giorno più bello della mia vita ma allo stesso momento il più triste. È nato mio figlio ma non mi è stato permesso di essere presente al momento della sua nascita“.

L’artista ha quindi aggiunto: “Questa è la peggior condanna e la peggior lezione che potessi ricevere. Non mi perdonerò mai questa assenza ma sarà un motivo in più per rimediare con tutto l’amore che ho“. Ma come si chiama il primo figlio di Shiva? Il nome che i genitori hanno scelto è Draco.

Sai che…

– Da adolescente ascoltava molto punk rock californiano.

– Shiva è stato arrestato nell’ottobre 2023 con l’accusa di tentato omicidio, in seguito a una sparatoria nel corso della quale avrebbe colpito alle gambe due ragazzi.

– Non va fiero di aver abbandonato la scuola dopo essere stato bocciato in primo superiore. In un’intervsita a RockIt ha dichiarato: “La cultura è la cosa più importante, quello che detestavo personalmente era il sistema scolastico“.

– S’ispira a rapper come Marracash, Club Dogo e Fabri Fibra.

– Su Instagram Shiva ha un account ufficiale da oltre centinaia di migliaia di follower. Anche su TikTok ha un profilo ufficiale molto seguito dai fan.

Se vuoi ascoltare le migliori canzoni di Shiva, ecco una playlist presente su Spotify:

