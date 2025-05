Chi è Dani Faiv, l’ex cameriere diventato rapper

Dani Faiv: la carriera, la vita privata e le curiosità sul rapper con le treccine che ha collaborato con tha Supreme e Salmo.

Dani Faiv è uno dei rapper più apprezzati degli ultimi anni in Italia. Un artista capace di arrivare al successo partendo da lontano, contando solo sul suo talento e la sua caparbietà. Andiamo a scoprire alcune curiosità sul rapper lanciato da Jack the Smoker.

Chi è Dani Faiv: biografia e carriera

Daniele Ceccaroni, questo il vero nome di Dani Faiv, è nato a La Spezia il 5 novembre 1993 sotto il segno dello Scorpione. Esordisce con il nome Dani5 all’interno del collettivo Gran Riserva, pubblicando nel 2014 il mixtape Toilette Mixtape.

Dani Faiv – notiziemusica.it

Da solista la sua prima pubblicazione è un altro mixtape, risalente al 2016: Teoria del contrario mixtape. La svolta della sua carriera arriva quando incrocia la strada del rapper Jack the Smoker, che lo porta a firmare con la Machete Empire Records, etichetta fondata da Salmo.

Con questa casa discografica Dani pubblica il suo vero album di debutto, The Waiter, nel 2017. Il disco raggiunge la posizione 34 della classifica FIMI, grazie anche al successo di brani come Sorrisi di plastica.

Nell’ottobre dello stesso anno lancia il singolo Gameboy Color, prodotto da un giovanissimo talento della scena hip hop romana: tha Supreme. Con questo singolo raggiunge il disco d’oro, a dimostrazione del suo crescente successo.

Il 2018 è l’anno del singolo Fortnite, prodotto da Low Kidd, altro brano molto apprezzato dai fan, che anticipa di poco l’uscita del secondo album Fruit Joint, in cui è presente tra l’altro anche la già citata Gameboy Color.

Nel marzo 2021 dice addio, dopo tre anni di collaborazione, al collettivo Machete. Firma quindi con la Columbia Records, e nel 2022 pubblica il suo quarto album. Nel 2023 dà alle stampe il mixtape Teoria del contrario mixtape vol. 2, cui collaborano anche artisti come Jack the Smoker, Nerone, Olly, Ensi e molti altri ancora.

Cosa fa oggi Dani Faiv

Nel 2023 ha dato alle stampe un nuovo album, Ultimo piano, ripubblicato successivamente in formato fisico con il titolo Ultimo piano B.

Due anni dopo è quindi tornato a farsi sentire con il terzo capitolo di Teoria del contrario mixtape, altro lavoro con la collaborazione di numerosi artisti emergenti e anche della vecchia guardia. Nello stesso anno si è inserito nella sfida al tormentone dell’estate con il brano Red Flag di Fabio Rovazzi, insieme a Paola Iezzi.

La discografia in studio

2017 – The Waiter

2018 – Fruit Joint

2020 – Scusate se esistiamo

2022 – Faiv

2023 – Ultimo piano

La vita privata di Dani Faiv: fidanzata e figli

Dani Faiv è fidanzato da diversi anni con Luana, ragazza con cui il rapper ha inciso una canzone nel 2020. L’amore tra i due ha dato vita al loro primo figlio, Nicolò, venuto al mondo nel 2022.

Sai che…

– Nel 2019 ha fatto parte dell’album Machete Mixtape 4, scrivendo e partecipando a brani come Yoshi con tha Supreme e Fabri Fibra, FQCMP con Salmo e Nitro, Walter Walzer con Shiva, Orange Gulf con Salmo e Jack the Smoker e Machete Bo$$ con Nitro e Jack the Smoker.

– Per un periodo Dani ha portato le treccine colorate.

– Prima di raggiungere il successo, Dani ha lavorato come cameriere.

– Dove vive Dani Faiv? Non sappiamo se sia rimasto in Liguria o si sia trasferito altrove. Probabilmente potrebbe essersi trasferito a Milano.

– Non sappiamo quali siano i suoi guadagni e il suo patrimonio.

– Segue il calcio ed è un tifoso del Milan.

– Su Instagram Dani Faiv ha un account ufficiale da centinaia di migliaia follower. Anche su TikTok ha un account ufficiale.

Se vuoi ascoltare le migliori canzoni di Dani Faiv, ecco una playlist presente su Spotify: