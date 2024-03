Le curiosità su Mika, l’icona pop che ha sconfitto il bullismo

Alla scoperta di Mika, il bambino bullizzato che ha trovato il riscatto nella musica (nonostante i problemi di dislessia).

Presentatore ma soprattutto cantante, Mika (Beirut, 18 agosto 1983 sotto il segno del Leone), è uno degli artisti più apprezzati nel panorama della musica pop. Spesso lo vediamo padrone del palcoscenico e dei salotti televisivi, lo abbiamo visto grande protagonista di X Factor e impeccabile padrone di Casa Mika, conduttore addirittura dell’Eurovision in Italia. Eppure da bambino Michael era tutt’altro che spigliato e simpatico. Andiamo allora alla scoperta di Mika e alle radici dell’uomo che è diventato personaggio.

Chi è Mika: biografia e carriera

Il vero nome di Mika è Michael Holbrook Penniman Jr. I suoi primi anni di vita sono tutt’altro che semplici. Vive per sette mesi nell’ambasciata americana in Kuwait, esperienza che in qualche modo lo segnerà in maniera indelebile. Anche a scuola le cose non vanno benissimo.

A causa della dislessia e del suo peso (incredibile ma vero, il piccolo Mika era decisamente sovrappeso) è facile preda dei bulli che minano la sua autostima. Ne viene fuori un ragazzo ribelle che, quando sta da solo, si chiude in un mondo parallelo, quello della musica, ed è lì che di fatto vive dopo essere stato cacciato da scuola all’età di dieci anni.

Mika

Ha scritto la sua prima canzone a sette anni ma sempre per colpa della dislessia non riesce a vivere la sua passione con leggerezza. Le note sul pentagramma sono per lui quasi indecifrabili e più di una volta pensa, da giovanissimo, di gettare la spugna. Un ruolo cruciale per la vita del ragazzo lo svolge in questa fase però la madre, prima sostenitrice di Mika e sempre pronta ad accompagnarlo alle audizioni, ai provini e nelle piccole case discografiche.

Il successo, in un’epoca in cui ancora non esistono i talent o almeno non hanno il potere che hanno acquisito nel corso degli anni, arriva grazie a MySpace, dove il ragazzo pubblica i suoi brani. È il 2006, l’Italia si laurea campione del Mondo in Germania e un discografico mette gli occhi su Mika scrivendo, ancora senza saperlo, una pagina importantissima nella storia della musica pop.

Particolarmente generoso (o genio del marketing), nel 2009 Mika ha invitato i suoi fan in un pub per festeggiare insieme l’uscita del suo nuovo disco. Sarà stato particolarmente felice il proprietario del locale che a fine serata ha staccato uno scontrino da più di ventimila dollari.

Quanti anni ha Mika?

Michael Holbrook Penniman Jr. è nato il 18 agosto 1983. È venuto al mondo a Beirut, in Libano. Naturalizzato come cittadino britannico, parla fluentemente inglese, francese, spagnolo e italiano (come abbiamo potuto vedere). Vero poliglotta, ha studiato anche cinese mandarino, che però per sua ammissione non parla molto bene, e conosce anche un po’ di arabo, per la precisione il dialetto libanese, che ha imparato da sua madre.

Proprio il suo talento per le lingue gli è valsa la possibilità di partecipare a numerose trasmissioni televisive. Oltre alle numerose partecipazioni in Italia. Mika è anche coach della versione francese di The Voice, chiamata The Voice: la plus belle voix.

Grandi successi ma non solo. Grace Kelly, il suo primo singolo diventato in poco tempo un vero e proprio tormentone, è stato eletto come uno dei brani più irritanti della storia. E a proposito di record negativi, nel Regno Unito è rientrato nella top ten dei dieci uomini vestiti in modo peggiore. Questione di gusti.

Cosa fa oggi Mika?

Grande protagonista nel mondo della musica, in Italia e non solo, nel 2022 ha presentato l’Eurovision Song Contest a Torino con Laura Pausini e Alessandro Cattelan, e nel giugno dello stesso anno ha pubblicato un tormentone estivo con Baby K. Nel 2023 ha pubblicato il suo ultimo album, interamente in francese.

Mika: la discografia in studio

2007 – Life in Cartoon Motion

2009 – The Boy Who Knew Too Much

2012 – The Origin of Love

2015 – No Place in Heaven

2019 – My Name Is Michael Holbrook

2023 – Que ta tête fleurisse toujours

La vita privata di Mika: fidanzato e figli

Grande icona del mondo gay, ha fatto coming out nel 2012. Il cantante ha rivelato che la notizia non è stata pesa nel migliore dei modi dalla madre che avrebbe impiegato un po’ di tempo per accettare la situazione e Andreas Dermanis, lo storico compagno di Mika. I due vivono a Londra lontano dalle luci dei riflettori dei giornali scandalistici. Ma chi è il fidanzato di Mika? Andrea Dermanis, di origini greche, è un regista e documentarista che ha incrociato le strade del cantautore di origine libanese per girare alcuni video musicali.

Sai che…

– Mika è un grande appassionato delle scarpe bianche, un dettaglio che sicuramente non è sfuggito ai suoi fan più accaniti. Sono probabilmente il suo indumento preferito e pare ne abbia svariate paia. Per quanto riguarda l’abbigliamento del sempre impeccabile cantante, sembra che abbia un’ossessione compulsiva che lo costringe a comprare tre pezzi dello stesso capo di abbigliamento.

– Qual è la malattia di Mika? Fortunatamente non soffre di alcuna patologia.

– Perché Mika parla italiano? Semplicemente perché ha vissuto a lungo nel nostro paese.

– Mika non ha origini italiane.

– Non conosciamo il suo patrimonio, stimato sopra i 70 milioni di dollari.

– Quanto è alto Mika? 1 metro e 91 di pura simpatia.

– Dove vive Mika? Ha case in diversi paesi del mondo, ma la sua residenza dovrebbe essere a Londra, anche se è spesso in Italia e possiede una splendida casa di campagna in Toscana.

– Mika ha condotto l’Eurovision 2022 di Torino insieme a Laura Pausini e Alessandro Cattelan.

– Chi è la mamma di Mika? La signora Joannie Penniman, uccisa da una malattia nel febbraio 2021. Un lutto che ha segnato profondamente il cantautore.

– Mika dislessico? Ebbene sì. Il cantante ha confessato di aver avuto questo tipo di problema durante una puntata di X Factor in cui partecipava anche una concorrente con la dislessia.

– Ama gli animali e in particolar modo i cani.

– Su Instagram Mika ha un account ufficiale per restare in contatto con i fan di tutto il mondo. Anche su TikTok ha un account ufficiale.

Se vuoi ascoltare le migliori canzoni di Mika, ecco una playlist presente su Spotify:

Riproduzione riservata © 2024 - NM