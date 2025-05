Chi è Emmy, la cantante norvegese che rappresenta l’Irlanda all’Eurovision 2025

Emmy Kristiansen: la carriera, la vita privata e tutte le curiosità sulla cantante norvegese di Laika Party.

C’è un filo sottile che nel 2025 ha unito l’Irlanda e la Norvegia all’Eurovision Song Contest. Un filo rappresentato in buona parte da Emmy Kristiansen, la popstar norvegese selezionata dall’Irlanda come portabandiera nel contest musicale europeo. Scopriamo insieme alcune curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata.

Chi è Emmy Kristiansen: biografia e carriera

Emmy Kristine Guttulsrud Kristiansen, per tutti solo Emmy, è nata a Holmestrand, nel sud della Norvegia, non lontana dal confine con la Svezia, il 13 settembre 2000 sotto il segno della Vergine. Cresciuta in una famiglia di musicisti, fin da bambina comincia a mostrare il suo talento, inizialmente in un coro chiamato Soul Children.

Microfono – notiziemusica.it

La prima svolta della sua carriera arriva nel 2015, anno in cui partecipa a un concorso canoro per bambini, il Melodi Grand Prix Junior, arrivando fino alla superfinale con il brano Aiaiaiai. Riesce con questo successo a inserirsi nel circuito musicale norvegese, e qualche anno dopo, nel 2021, prende per la prima volta parte al Melodi Grand Prix, il contest norvegese per la selezione del rappresentante di Oslo all’Eurovision.

Protagonista di un ottimo cammino, chiude la sua avventura al sesto posto, mancando così l’accesso allo show europeo. Convinta dei propri mezzi, nel 2024 torna in gara ma solo come co-autrice del brano Woman Show di Mathilde SPZ, Chris Archer e Slam Dunk.

Se in Norvegia la qualificazione all’Eurovision non riesce in alcun modo a ottenerla, nel 2025 la cantante decide di tentare la fortuna altrove e partecipa a Eurosong, il contest irlandese per selezionare il cantante dell’isola verde all’Eurovision.

Incredibilmente, con la sua Laika Party riesce al primo colpo a convincere il pubblico irlandese, conquistando sia il voto popolare che quello della giuria, e guadagnandosi così l’opportunità di esibirsi sul palcoscenico di Basilea.

La vita privata di Emmy: fidanzato e figli

Sulla vita sentimentale di Emmy per il momento non è possibile conoscere alcun dettaglio. Anche sui social la cantante norvegese preferisce infatti raccontare solo la sua carriera.

Sai che…

– Inizialmente, Emmy aveva proposto il suo brano Laika Party al Melodi Grand Prix, il contest norvegese, ricevendo un rifiuto.

– Nel 2025 ha scritto anche il brano Ramtai per i Citi Zeni, band lettone già sul palco dell’Eurovision nel 2022, protagonista del Latvian National Final for Eurovision. Il gruppo non è riuscito però ad andare oltre il terzo posto.

– Non sappiamo in quale città della Norvegia attualmente abiti.

– Non abbiamo alcuna informazione sui suoi guadagni e il suo patrimonio.

– Su Instagram Emmy ha un account ufficiale da decine di migliaia di follower. Ancora più famosa è con il suo account TikTok.

Se vuoi ascoltare le migliori canzoni di Emmy, ecco una playlist presente su Spotify: