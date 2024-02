Chi è Baby Lasagna, il cantautore croato protagonista all’Eurovision 2024

Baby Lasagna: la carriera, la vita privata e tutte le curiosità sul cantautore e chitarrista croato protagonista all’Eurovision 2024.

Di artisti fuori dal comune la Croazia ne ha spesso sfornati diversi, soprattutto in un contesto come l’Eurovision Song Contest, in cui la creatività e la fantasia regna sovrana. Nel 2024 a rappresentare il paese balcanico è stato scelto Baby Lasagna, un cantautore dal nome d’arte piuttosto curioso e in grado di passare con grande serenità dall’heavy metal alla musica house. Andiamo a scoprire alcune curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata.

Chi è Baby Lasagna: biografia e carriera

Marko Purišić, questo il vero nome di Baby Lasagna, è nato a Umago il 5 luglio 1995 sotto il segno del Cancro. Appassionato di musica fin da ragazzino, Marko ha cominciato la propria carriera suonando la chitarra in un gruppo rock, i Manntra. Un’avventura durata dal 2011 al 2016 e successivamente dal 2018 al 2022. Con questa formazione ha provato a raggiungere l’Eurovision attraverso il concorso Dora nel 2019, arrivando però solo al quarto posto.

Chitarra e tastiera

Senza abbattersi, ha proseguito la sua carriera da solista a partire dal 2022, lavorando con i Mono Inc. per la stesura di diverse canzoni del loro dodicesimo album in studio. Un lavoro che ha ottenuto tra l’altro un grande successo, soprattutto in Germania, dove ha raggiunto addirittura il primo posto in classifica.

Diventato un autore di primissimo piano, dal 2023 ha adottato il nome d’arte con cui oggi è conosciuto e ha mosso i primi passi come cantautore pubblicando il singolo IG Boi e ottenendo un discreto successo in patria.

Cosa fa oggi Baby Lasagna?

Forte dei primi consensi a livello locale, ha provato a partecipare nuovamente all’Eurovision tramite Dora, e nel 2024 ha passato le selezioni, arrivando alla finale e conquistando addirittura la vittoria grazie al brano Rim Tim Tagi Dim. Con questa canzone rappresenterà quindi la Croazia all’Eurovision Song Contest a Malmö.

La vita privata di Baby Lasagna: chi è la fidanzata?

Non conosciamo alcun dettaglio sulla sua vita sentimentale, visto che il musicista preferisce utilizzare i social per la sua carriera.

Sai che…

– Perché Baby Lasagna ha scelto questo nome d’arte? Al momento l’artista non ha fornito alcuna spiegazione.

– Non sappiamo dove abiti precisamente.

– Ha dichiarato di avere come massima fonte d’ispirazione i tedeschi Rammstein.

– Non si conoscono i suoi guadagni e il suo patrimonio.

– Su Instagram Baby Lasagna è presente con un account ufficiale da decine di migliaia di follower. Anche su TikTok è presente con un profilo seguito dai suoi fan.

Se vuoi ascoltare le migliori canzoni di Baby Lasagna, ecco una playlist presente su Spotify:

Riproduzione riservata © 2024 - NM