Chi è Justyna Steczkowska, la cantante da record dell’Eurovision 2025

Justyna Steczkowska: la carriera, la vita privata e tutte le curiosità sulla cantante polacca dell’Eurovision.

Rappresentare il proprio paese in un contest importante come l’Eurovision Song Contest a distanza di trent’anni non è un onore che capita a tutti. A riuscire in questa vera e propria impresa è stata però Justyna Steczkowska, superstar della musica polacca. Scopriamo insieme alcune curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata.

Chi è Justyna Steczkowska: biografia e carriera

Justyna Maria Steczkowska è nata a Rzeszów, città del sud della Polonia, il 2 agosto 1972 sotto il segno del Leone. Quarta di nove figli avuti da Danuta e Stanisław, rispettivamente un’insegnante di musica e un conduttore, si avvicina alla musica già da bambina.

A cinque anni si trasferisce con la famiglia a Stalowa Wola, dove si iscrive alla Ignacy Jan Paderewski State Music School. Dopo il diploma, si trasferisce ancora, stavolta a Danzica, per continuare gli studi musicali.

Durante gli anni degli studi, suona il violino in una band familiare, e contemporaneamente comincia le sue prime esperienze ‘esterne’ cantando in rock e jazz band, prima di dare il via alla propria carriera da solista.

Nel 1994 prova a mettersi in mostra partecipando alle audizioni per il programma televisivo Szansa na sukces, senza grande successo. La sua voce comincia però a circolare nell’ambiente musicale polacco grazie alla vittoria di un premio al National Festival of Polish Song.

Diventata una delle artiste più promettenti della Polonia, viene quindi selezionata per la prima volta per partecipare all’Eurovision Song Contest del 1995, con il brano Sama, un pezzo malinconico e introspettivo che non le vale più del 18esimo posto nella classifica finale.

Nonostante il successo solo parziale, nel marzo 1996 debutta con il suo primo album solista, Dziewczyna Szamana, un’opera influenzata dall’esoterismo e dalla sua passione per il jazz. In Polonia viene accolto con entusiasmo e le permette di ottenere nuovi grandi riconoscimenti.

Continua così la sua carriera in grande stile sul finire degli anni Novanta, partecipando a diversi contest e a progetti anche in ambito cinematografico. Anche nel Ventunesimo secolo dà continuità al proprio successo, registrando diversi album non solo di brani originali, ma anche di cover, e collaborando con alcune delle più grandi voci della Polonia e della musica europea.

Cosa fa oggi Justyna Steczkowska

Artista di grande esperienza, negli ultimi anni Justyna ha visto la sua popolarità, soprattutto fuori dai confini polacchi, calare anno dopo anno. Anche per questo motivo, nel tentativo di tentare un rilancio a livello internazionale della propria carriera, la cantante ha scelto nel 2024 di partecipare al contest per selezionare il rappresentante polacco all’Eurovision, arrivando però solo al secondo posto.

Grazie alla sua caparbietà, nel 2025 ha scelto però di rimettersi nuovamente in gioco, e stavolta con il brano Gaja riesce a conquistare la vittoria e a iscrivere il suo nome nel libro dei record dell’Eurovision Song Contest.

La discografia in studio

1996 – Dziewczyna szamana

1997 – Naga

2000 – Dzień i noc

2001 – Mów do mnie jeszcze (con Pawel Delag)

2002 – Alkimja

2004 – Femme fatale

2007 – Daj mi chwilę

2008 – Puchowe kołysanki

2009 – To mój czas

2011 – Mezalianse (con Maciej Malenczuk)

2012 – XV

2013 – Puchowe kołysanki 2

2014 – Anima

2015 – I na co mi to było? (con Boban Markovic)

2019 – Maria Magdalena. All Is One

2022 – Szamanka

2023 – Steczkowska Demarczyk

2024 – Witch Tarohoro

La vita privata di Justyna Steczkowska: marito e figli

Justyna è stata legata per molto tempo con uno psicologo, Paweł Fortuna. Chiusa questa storia, nel 2000 ha sposato il modello e architetto Maciej Myszkowski, padre dei suoi tre figli: Leon (2000), Stanisław (2005) e Helena (2013).

Dopo un lungo matrimonio, i due si sono separati il 27 aprile 2017, per poi risolvere la loro crisi matrimoniale negli anni successivi e tornare insieme.

Sai che…

– Justyna ha infranto un record all’Eurovision: il gap di 30 anni tra la sua prima e la sua seconda partecipazione è il più grande di tutti i tempi, superiore a quello di 24 anni di Anna Vissi (protagonista per Cipro nel 1982 e per la Grecia nel 2006).

– Ha un range vocale di quattro ottave.

– Non sappiamo in quale città della Polonia abbia la residenza.

– Non conosciamo i suoi guadagni e il suo patrimonio.

– Su Instagram ha un account ufficiale da centinaia di migliaia di follower. Anche su TikTok ha un account ufficiale molto seguito.

