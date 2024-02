Silia Kapsis: la carriera, la vita privata e tutte le curiosità sulla cantante australiana in gara per Cipro all’Eurovision 2024.

Il legame tra l’Australia e diversi paesi europei, tra cui Grecia e Cipro, è importante. Lo dimostrano ogni anno all’Eurovision i tanti artisti provenienti dal continente oceanico che scelgono di rappresentare il proprio paese d’origine. Nel 2024 è il caso di Silia Kapsis, attrice, cantante e ballerina nata a Sydney che è stata annunciata come protagonista della kermesse per rappresentare Cipro. Andiamo a scoprire alcune curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata.

Chi è Silia Kapsis: biografia e carriera

Vasiliki Silia Kapsis, questo il suo nome completo, è nata a Sydney il 5 dicembre 2006 sotto il segno del Sagittario. Appassionata di musica fin da bambina, grazie anche all’esempio paterno riesce fin da giovane a formarsi insieme ad alcuni artisti d’elite, arrivando a soli undici anni a esibirsi sul palco dell’Australian Youth Performing Arts Company.

Donna al microfono

Oltre che cantante, fin da ragazza ha dimostrato una propensione per il mondo della danza, e ha iniziato molto presto a lavorare con alcuni dei più rinomati coreografi al mondo. Protagonista di un reality show incentrato sulla sua vita durante la pandemia da Covid-19, ha cominciato la sua carriera da attrice nel 2022, senza abbandonare però il suo percorso musicale.

Anzi, nello stesso anno ha fatto il suo esordio con il primo vero singolo, Who Am I?, brano scritto e composto quando aveva solo dodici anni. Una canzone cui hanno fatto seguito No Boys Allowed e Disco Dancer.

Cosa fa oggi Silia Kapsis?

Grande promessa della musica australiana, nel settembre 2023 è stata scelta dall’emittente televisiva cipriota CyBC come rappresentante del paese all’Eurovision. Il brano che canterà è Liar, scritto da Dīmītrīs Kontopoulos, compositore greco già in passato in gara nella kermesse eurovisiva.

La vita privata di Silia Kapsis: chi è il fidanzato?

Sulla sua vita sentimentale non conosciamo ancora alcun dettaglio, ma essendo giovanissima avrà tempo per stringere relazioni importanti nel corso della sua vita.

Sai che…

– Quali sono le sue origini? Cipriote, anche se non sappiamo precisamente di quale città.

– I genitori di Silia sono Giorgōs Kapsīs, un cantante cipriota, e Despina Saïvanidīs, avvocata ed ex ballerina originaria di Salonicco, in Grecia.

– Ha preso parte allo show di Jennifer Hudson e ha lavorato in un documentario sulla danza prodotto da Taboo dei Black Eyed Peas.

– Dove vive Silia Kapsis? Probabilmente continua a vivere a Sydney, la sua città natale.

– Su Instagram Silia Kapsis ha un account ufficiale da decine di migliaia di follower. Ha un account anche su TikTok.

Se vuoi ascoltare le migliori canzoni di Silia Kapsis, ecco una playlist presente su Spotify:

Riproduzione riservata © 2024 - NM