Sissal: la biografia, la carriera, la vita privata e tutte le curiosità sulla cantante protagonista all’Eurovision per la Danimarca.

A rappresentare la Danimarca nel contesto spettacolare dell’Eurovision Song Contest nel 2025 è stata scelta una cantante originaria delle lontane isole Fær Øer. Il suo nome è Sissal, ed è riuscita a conquistare il pubblico grazie al brano Hallucination. Scopriamo insieme alcune curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata.

Chi è Sissal: biografia e carriera

Sissal Jóhanna Norðberg Niclasen, questo il suo nome completo, è nata a Tórshavn, la capitale dell’arcipelago situato a nord della Gran Bretagna, il 13 febbraio 1995 sotto il segno dell’Aquario. Appassionata di musica fin da bambina, si fa notare a soli dieci anni quando vince un concorso di canto per bambini.

Cinque anni più tardi, ormai cresciuta, vince un altro concorso di maggior prestigio. Consapevole che le Fær Øer non possono permetterle di spiccare un grande salto a livello internazionale, decide di trasferirsi a Copenaghen nel 2020 per dare il via alla sua carriera. E si rivela una vera svolta per la sua vita.

In terra danese riesce infatti a far notare il suo talento e nel 2025 partecipa al Dansk Melodi Grand Prix, il concorso danese per scegliere il rappresentante della Danimarca all’Eurovision Song Contest. Con il brano inedito Hallucination, riesce così, quasi a sorpresa, a trionfare, strappando un biglietto per Basilea.

La vita privata di Sissal: marito e figli

Non abbiamo molte informazioni sulla sua vita sentimentale. Non sappiamo se sia sposata o fidanzata, ma sappiamo che ha già due figlie.

Sai che…

– Sissal è la seconda artista faroese a rappresentare la Danimarca all’Eurovision. Il primo era stato Reiley nel 2023.

– Da un certo punto di vista, è una figlia d’arte. Sua madre è infatti l’artista faroese Mikkalina Norðberg.

– Le sue prime ispirazioni sono state la cantante norvegese Dagny e la cantante svedese Robyn.

– Complice l’exploit della sua carriera, dovrebbe essersi ormai trasferita definitivamente a Copenaghen.

– Non conosciamo i suoi guadagni e il suo patrimonio.

– Su Instagram Sissal ha un account ufficiale da decine di migliaia di follower. Ha un account anche su TikTok.

