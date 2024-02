Tutto su Mondo Marcio, l’ex ragazzo prodigio del rap italiano

Tutto su Mondo Marcio, l’ex baby talento dell’hip hop italiano: dalle curiosità sulla carriera alla vita privata.

Mondo Marcio è stato a lungo un vero big della scena hip hop italiana. Il rapper milanese è salito alla ribalta delle cronache italiane da giovanissimo con il brano Dentro alla scatola. Prodigio del rap in Italia, vincitore a soli 16 anni del premio Tecniche Perfette, il più importante concorso di freestyle del nostro Paese, è oggi un artista più vicino all’underground che al mainstream. Ma questo nulla toglie al suo talento. Andiamo a ripercorrere le fasi principali della sua carriera: ecco tutte le curiosità su Mondo Marcio.

Chi è Mondo Marcio: biografia e carriera

Nato il 1° dicembre 1986 a Milano sotto il segno del Sagittario, Gian Marco Marcello ha iniziato a farsi notare fin da giovane nell’ambiente dell’hip hop milanese. Il primo a credere in lui è stato il rapper e produttore Bassi Maestro, che lo porta al successo nel Tecniche Perfette a 16 anni.

Dopo quel trionfo inizia la sua carriera ufficiale. A 17 anni, supportato dal suo mentore, viene realizzato il suo primo album, Mondo Marcio. Pochi mesi dopo, dà alla luce un mixtape cui partecipano alcuni giganti dell’hip hop underground: da Gué Pequeno a Fabri Fibra, oltre allo stesso Bassi Maestro. Nel 2005 arriva il primo contratto con una major.

Nel gennaio del 2006 esce il suo secondo disco, Solo un uomo. Il successo è notevole: il lavoro raggiunge in poco tempo la certificazione del disco di platino, grazie anche al suo singolo più importante, Dentro alla scatola. Nell’estate la casa discografica rilascia una nuova edizione del disco, al cui interno compare un rifacimento rapcore di Dentro alla scatola con la collaborazione della band pop punk Finley.

Non passa molto tempo e Marcio lancia il suo terzo album in studio, Generazione X. Il successo è minore rispetto al precedente, ma i fan continuano a sostenere il rapper, che in questo disco racconta i problemi con gli artisti della vecchia scuola, i quali lo accusano di essersi venduto alle major. Buono anche il riscontro della critica, che vede in Mondo Marcio una continua crescita e maturità.

Negli anni successivi il rapper milanese sforna diversi nuovi lavori: da Animali in gabbia del 2009 a La freschezza del Marcio, del 2016. In mezzo un album, Cose dell’altro mondo del 2012, ricco di collaborazioni di altissimo livello, come quelle con Caparezza, J-Ax, Strano ed Emis Killa.

Interessante anche il disco del 2014, Nella bocca della tigre, concept in cui vengono utilizzati campionamenti da brani di Mina, che per la prima volta concede l’autorizzazione per l’utilizzo delle sue canzoni.

Cosa fa oggi Mondo Marcio?

Dopo aver dato alle stampe Uomo! e Angeli e demoni, disco con cui torna a collaborare con Mina, negli anni successivi Marcio ha lanciato diversi singoli di discreto successo. Tra questi vale la pena ricordare Fiori e fango del 2022, in collaborazione con Arisa.

Mondo Marcio: le frasi più belle

Ecco alcune delle frasi più belle contenute nelle canzoni di Mondo Marcio:

– “Se nessuno fa del buono, nessuno avrà il perdono”. (da Tieni duro)

– “Dicono che i giovani non hanno cuore, io ti dico che mio padre non mi ha mai dato amore. Provo una strada di nuovo, sbaglio direzione, ma dimmi sono io o tutta la mia generazione”. (da Generazione X)

– “Dio deve rimboccarsi le maniche per salvarci tutti quanti, i barboni muoiono al freddo e le signore fanno brillare i loro diamanti. Le prostitute sono così affamate, puoi vederle sulla strada tutt’estate, ti chiedono un favore, ti danno il loro amore, ma anche con 1000 uomini sarebbero sempre sole”. (da La città)

– “Uh, sì, so come ci si sente quando ti senti solo anche in mezzo alla gente. Cerchi qualcosa di buono in un mare di niente, i soldi non fanno l’uomo, ma un diamante è per sempre, giusto?”. (da Segui la stella)

Mondo Marcio: la discografia in studio

2004 – Mondo Marcio

2006 – Solo un uomo

2007 – Generazione X

2010 – Animale in gabbia

2012 – Cose dell’altro mondo

2014 – Nella bocca della tigre

2016 – La freschezza del Marcio

2019 – Uomo!

2022 – Magico

La vita privata di Mondo Marcio: moglie e figli

L’infanzia di Gian Marco non è stata semplice. Come raccontato nel brano Dentro alla scatola, il rapper ha sofferto molto per il divorzio dei genitori, tanto da doverne parlare con degli assistenti sociali quando ancora era un bambino.

Ad aiutarlo nella crescita l’incontro con i ‘marci’, un gruppo di persone problematiche che si aiutavano e sostenevano a vicenda. Sono stati loro a dargli la forza di lanciarsi nel mondo dell’hip hop. Per quanto riguarda la vita sentimentale non conosciamo invece alcun dettaglio e non sappiamo se abbia una fidanzata o meno.

Sai che…

– Mondo Marcio è molto alto: 1 metro e 96.

– Non solo rapper. Mondo Marcio è anche uno scrittore: nel 2006 ha pubblicato un’autobiografia, Cose dell’altro mondo; nel 2016 ha dato alle stampe addirittura un vero romanzo postapocalittico, La città fantasma.

– È figlio di Francesco Marcello, un noto avvocato lombardo. Il padre e la madre sono diventati loro malgrado ispiratori del suo più grande successo, Dentro alla scatola.

– Dove vive Mondo Marcio? Non sappiamo se sia rimasto a vivere a Milano.

– Su Instagram Mondo Marcio ha un account ufficiale da centinaia di migliaia di follower. Anche su TikTok ha un account molto seguito.

