Chi è Nemo, il cantante di The Code all'Eurovision

Nemo: la carriera, la vita privata e tutte le curiosità sul cantautore e rapper svizzero dell’Eurovision 2024.

A distanza di oltre trentacinque anni dall’ultimo successo, la Svizzera a Malmö è pronta a sognare un trionfo all’Eurovision Song Contest. Le speranze del paese elvetico sono tutte poste su un artista che non è solo un cantante e un rapper, ma anche un polistrumentista di grande talento. Si tratta di Nemo. Andiamo a scoprire alcune curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata.

Chi è Nemo: biografia e carriera

Nemo Mettler, questo il vero nome del cantante elvetico, è nato a Bienne il 3 agosto 1999 sotto il segno del Leone. Venuto al mondo nel cantone di Berna, si è appassionato di musica fin da bambino, e per inseguire il sogno di diventare un cantante ha scelto molto presto di stabilirsi a Berlino.

Svizzera

Dal 2015 in poi ha iniziato a pubblicare le proprie canzoni, inizialmente in maniera indipendente, riuscendo a ottenere discreti consensi in Svizzera. La prima vera svolta della sua carriera arriva con il singolo Du, in grado di arrivare fino al quarto posto nella classifica dei singoli elvetici.

Dopo aver conquistato quattro premi ai Swiss Music Award, una delle manifestazioni musicali più importanti della Confederazione, ha deciso di tentare altre strade per il successo, fino ad arrivare all’Eurovision.

Cosa fa oggi Nemo?

Nel 2024, dopo essersi fatto conoscere dal pubblico televisivo attraverso alcune apparizioni, è stato annunciato come il rappresentante della Svizzera all’Eurovision 2024 con il brano The Code.

La vita privata di Nemo: chi è la fidanzata?

Sulla sua vita sentimentale non conosciamo molti dettagli. Non sappiamo se sia fidanzato, sia single, sia gay o sia etero. In un’intervista rilasciata al quotidiano SonntagsZeitung, ha però dichiarato di ritenersi una persona non binaria e di preferire i pronomi neutrali inglesi (in tedesco, non essendoci neutrali, preferisce essere chiamato con il proprio nome).

Sai che…

– Nel 2021 ha partecipato alla seconda edizione del format Il cantante mascherato, nell’edizione svizzera, arrivando al quinto posto sotto il costume del Panda.

– Dove abita Nemo? Non sappiamo se viva ancora in Germania o sia tornato in Svizzera.

– Non conosciamo il suo patrimonio e i suoi guadagni.

– Su Instagram Nemo ha un account ufficiale da decine di migliaia di follower. Anche su TikTok ha un account ufficiale.

Se vuoi ascoltare le migliori canzoni di Nemo, ecco una playlist ufficiale presente su Spotify: