Mara Sattei: la carriera, la vita privata e le curiosità sulla sorella maggiore di tha Supreme, il rapper emergente più famoso degli ultimi anni.

Mara Sattei è una talentuosa cantante romana che vanta già una nutrita schiera di fan, nonostante abbia impiegato diversi anni per riuscire a ‘sfondare’ pienamente nel music business italiano. Andiamo a scoprire alcune curiosità sulla sua carriera e sulla sua vita privata, impreziosita da un fratellino non proprio sconosciuto…

Chi è Mara Sattei: la biografia e la carriera

Sara Mattei, questo il vero nome di Mara, è nata a Fiumicino (Roma) il 28 aprile 1995 sotto il segno del Toro. Fin da bambina la madre le trasmette la passione per la musica, e la giovane Sara inizia a studiare canto e pianoforte.

Nel 2008 apre un canale YouTube di cover di vario genere e, contemporaneamente, porta in giro alcune sue composizioni, suonando in alcuni club romani. Diventa quindi famosa per la partecipazione ad Amici 13, esperienza che le permette di guadagnare una discreta cerchia di fan. Nel 2014 pubblica il suo primo EP di cover, quindi decide di trasferirsi a Londra per cercare nuova ispirazione.

La svolta arriva nel 2017, quando pubblica in rete il brano Mama oh, prodotto dal fratello, seguito negli anni successivi da Nuova registrazione 326 e Nuova registrazione 402, canzoni che le permettono di diventare nuovamente un fenomeno del web (e non solo).

Riuscirà grazie a queste tracce a diventare la nuova star della nostra musica? A quanto pare sì. Tra il 2019 e il 2020 ha collezionato tanti singoli in collaborazioni con grandi artisti della scena urban e hip hop italiana, per poi svoltare nel 2021, con il lancio del suo primo singolo ufficiale, Scusa.

Una manciata di mesi dopo, Mara ha fatto anche il suo debutto con un vero e proprio album, Universo, un viaggio in cui l’hanno accompagnata, tra gli altri, anche Giorgia, Gazzelle e Carl Brave. Un disco che è stato accolto con grande entusiasmo dai suoi fan. Nel 2022 si è invece rilanciata con un nuovo singolo per l’estate: ha partecipato a La dolce vita con Fedez e Tananai. E subito dopo è stata annunciata nel cast dei Big del Festival di Sanremo 2023.

Cosa fa oggi Mara Sattei

Alla kermesse canora partecipa con il brano Duemilaminuti, che vanta un autore di tutto rispetto: Damiano David, cantante dei Måneskin. Con questo brano riesce ad arrivare al diciannovesimo posto, conquistando il premio CoReCom.

Nello stesso anno ha concluso il suo contratto con Sony Music e ha firmato con Island Records, debuttando con il singolo Tasche, seguito da Mare aperto. Nel 2024 è tornata in rotazione radiofonica con Tempo (All the Things She Said), un riadattamento di uno storico brano delle t.A.T.u.

Ha quindi avuto l’onore di aprire i concerti del giugno 2024 dei Coldplay allo stadio San Siro di Milano. Un’esperienza straordinaria che ha contribuito a rafforzare ancora di più il suo nome nel mondo della musica italiana.

Al termine di dodici mesi intensi e pieni di soddisfazioni, ha quindi pubblicato sul finire dell’anno un album in studio con il fratello thasup, Casa Gospel, un progetto realizzato per raccontare la loro passione per la musica.

La discografia in studio

2022 – Universo

2024 – Casa Gospel (con Thasup)

La vita privata di Mara Sattei: marito e figli

Sulla vita privata di Mara Sattei non conosciamo dettagli. Pare che in passato abbia avuto una storia con il rapper Danny La Home, all’epoca di Amici, ma a quanto pare la loro relazione sarebbe finita dopo la fine della sua avventura nel talent.

Successivamente ha quindi conosciuto Alessandro Donadei, chitarrista e sound engineer barese. I due hanno avuto modo non solo di collaborare, ma anche di innamorarsi e di diventare una coppia solidissima. Non a caso, nel giorno del suo 30esimo compleanno, Alessandro ha deciso di sorprenderla chiedendole la mano.

Sai che…

– Dai fan viene soprannominata Tigre.

– Dove vive Mara Sattei? Non sappiamo se abiti a Roma o si sia trasferita.

– Non conosciamo il suo patrimonio e i suoi guadagni.

– Il suo fratellino Davide non è altri che il producer e rapper romano più famoso della sua generazione, tha Supreme.

– Su Instagram Mara Sattei ha un account ufficiale da centinaia di migliaia di follower. Anche su TikTok ha un account ufficiale.

Se vuoi ascoltare le migliori canzoni di Mara Sattei, ecco una playlist presente su Spotify: