Anna Castiglia: la carriera, la vita privata e tutte le curiosità sulla cantante protagonista a X Factor 2023.

Una delle cantanti che maggiormente ha impressionato il pubblico nell’edizione 2023 di X Factor è sicuramente Anna Castiglia. Un’artista eclettica così carica di personalità da essere finita, suo malgrado, anche al centro di una polemica piuttosto clamorosa. Scopriamo insieme alcune curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata.

Chi è Anna Castiglia: biografia e carriera

Classe 2000, originaria di Catania, Anna Castiglia è una cantautrice di assoluto talento. Figlia d’arte (il padre è il comico Giuseppe Castiglia), è stata fin da subito indirizzata verso il mondo dello spettacolo. Già da bambina ha studiato canto, recitazione e danza, e in un secondo momento ha deciso di diventare una cantautrice.

Microfono

Artista dalle idee molto chiare, da piccola è cresciuta ascoltando Bee Jees e Jamiroquai, e durante l’adolescenza ha scoperto altri geni della musica come i Beatles o Battisti, per poi avvicinarsi anche a mondi più contemporanei. Nel 2022 fonda il collettivo Canta fino a dieci, un progetto tutto al femminile.

Forte di questa interessante esperienza, arriva sul palco di X Factor con il brano Ghali. Un pezzo che ha suscitato enormi polemiche, ma che ha anche conqusitato l’attenzione di tutti e quattro i giudici:

Forte di questo primo grande successo, Anna riesce a presentarsi con i crismi della favorita anche ai Bootcamp, ottenendo una sedia per la fase degli Home Visit. Arrivata a un passo dai Live, però, è stata eliminata, tra la delusione del pubblico.

La speranza è però l’ultima a morire: grazie a una novità nel regolamento potrà infatti essere ripescata durante il secondo Live di X Factor e si giocherà il ballottaggio con gli Astrolabio.

La vita privata di Anna Castiglia: chi è il fidanzato?

Non conosciamo dettagli sulla vita sentimentale di Anna e non sappiamo se abbia o meno un fidanzato o se sia single.

Sai che…

– Vive a Torino.

– Tra le sue grandi fonti d’ispirazione ci sono Giorgio Gaber e Carmen Consoli.

– Su Instagram Anna Castiglia ha un account da diverse decine di migliaia di follower. Anche su TikTok ha un profilo molto seguito.

– Il testo del suo inedito, Ghali, ha destato molte polemiche da parte del Presidente della Federazione Italiana Maccabi per una frase (“tutta colpa degli ebrei“) ritenuta offensiva: “Il testo contiene anche delle genialità, personalmente però credo che chi la ascolta superficialmente potrebbe pensare che è ancora un pensiero corrente quelloc he gli ebrei dominano le finanze mondiali“. Ovviamente, a un’analisi più attenta, ci si rende conto come non ci sia traccia di antisemitismo nella canzone di Anna.

