Astromare: la carriera, la vita privata e tutte le curiosità sul gruppo di Jesolo protagonista a X Factor 2023.

Chi lo dice che il rock and roll sia un genere passato di moda? A quanto pare questo tipo di musica nato ed esploso a cavallo tra gli anni Cinquanta e Sessanta gode ancora di ottima salute. Chiedere agli Astromare per averne conferma.

Band formata da due ragazzi giovanissimi, ma con tanta energia da vendere, hanno saputo portare lasciare tutti senza parole sul palco di X Factor 2023. E la sensazione è che di loro ne sentiremo parlare ancora in futuro. Scopriamo insieme alcune curiosità sulla loro carriera e la loro vita privata.

Chi sono gli Astromare: biografia e carriera

Gli Astromare sono un duo proveniente da Jesolo, in provincia di Venezia, e diventato famoso a livello nazionale grazie alla partecipazione a X Factor. I membri del duo sono Francesco Buscato e Carlo Alberto. Amici da tanto tempo, hanno iniziato a esibirsi alle scuole medie. Francesco è cantante e batterista, Carlo invece canta e suona il pianoforte.

Pianoforte

Arrivati sul palco del talent dopo una gavetta lunga quattro anni. Giovanissimi (entrmabi sono classe 2006), sono riusciti nonostante tutto a mostrare una padronanza invidiabile. Alle Audition hanno dato vita a un vero e proprio show da standing ovation, presentandosi con un mush up formato da due grandi successi del compianto Jerry Lee Lewis, Whole Lotta Shakin’ Goin’ On e Great Balls of Fire.

Ovviamente la loro carica non è passata inosservata e gli ha permesso di ottenere quattro sì, al di là di ogni aspettativa. Con lo stesso mix esplosivo sono riusciti a superare anche la fase dei Bootcamp di Fedez, per poi essere eliminati agli Home Visit. Grazie a una novità del regolamento hanno però ottenuto la possibilità di essere ripescati durante il secondo Live.

Sai che…

– Prima di salire sul palco di X Factor avevano suonato per quattro anni in un albergo. Tra l’altro, è lo stesso hotel dal quale hanno tratto il loro nome.

– Dopo i Bootcamp hanno immediatamente pubblicato un mini album.

– Su Instagram gli Astromare hanno un account da decine di migliaia di follower.

